¿Mimí de Flans y Paco de la O tuvieron una relación? Filtran AUDIOS y revelan un supuesto vínculo

La polémica en torno al actor mexicano Francisco de la O volvió a escalar luego de que el periodista argentino Javier Ceriani difundiera en su canal de YouTube una serie de audios en los que presuntamente se escucha al intérprete mencionar a “Mimí”. El señalamiento surge en medio de acusaciones hechas por dos de sus exparejas, las actrices Gaby Platas y Malu Carreras, quienes lo señalan por supuesto comportamiento violento.

Paco de la O / Redes sociales

¿Qué dicen los audios filtrados de Paco de la O?

Los audios difundidos por Javier Ceriani forman parte de una serie de materiales que el periodista asegura haber recibido y que involucran a Paco de la O en conversaciones privadas. En dichos fragmentos, además de mencionar el nombre de “Mimí”, presuntamente hace referencia a jóvenes a quienes llamaría “chulitas”.

El comunicador ha señalado que, según su versión, el actor presuntamente se acercaría a mujeres jóvenes ofreciéndoles ayuda.

Ceriani describió dicho inmueble con términos como “búnker de placer” y “departamento siniestro”. Estas afirmaciones forman parte de lo expresado en sus transmisiones digitales. Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre estas declaraciones.

“Pero Mimí habla todos los días por teléfono con él y lo apoya. No sabemos si hay romance, no sabemos si hay una relación cercana de amistad y por qué Mimí de Flans apoya a Paco de la O. Mimí, tienes mucho que dar explicaciones, porque estás apoyando a un supuesto Sergio Andrade. Mimí de Flans es la que él menciona cuando dice ‘Mimí’, Mimí de Flans”. Javier Ceriani

¿Qué relación tiene Mimí de Flans con Paco de la O?

Francisco de la O ha sido señalado recientemente por dos de sus exparejas, lo que generó atención mediática. Posteriormente, el periodista Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube audios en los que presuntamente el actor menciona a una persona llamada “Mimí”.

En uno de los fragmentos presentados, se escucha decir:

“Estábamos con Mimí y otra persona… La próxima semana porque esto me ocupó todo y tuve que rehacer todo. Te aviso”. Paco de la O

A partir de esa grabación que se le atribuye al actor, el comunicador señaló que la “Mimí” mencionada sería Mimí, integrante del grupo Flans.

De acuerdo con lo expuesto por Ceriani, entre ambos existiría una amistad. También aseguró que mantienen comunicación frecuente. Sin embargo, no presentó pruebas adicionales más allá de los audios compartidos ni se han difundido declaraciones directas de la cantante o del actor que confirmen la naturaleza del vínculo.

Hasta el momento, ni Mimí ni Francisco de la O han emitido una postura pública sobre los señalamientos o sobre el contenido de las grabaciones.

Muere papá de Mimí de Flans, José Juan Hernández / IG: @soymimioficial / Redes sociales

¿Quién es Mimí de Flans?

Irma Angélica Hernández Ochoa, conocida como Mimí, nació el 29 de diciembre de 1962 en Monterrey, Nuevo León. Es cantante, compositora, actriz y presentadora. Alcanzó reconocimiento internacional como integrante del grupo Flans, agrupación femenina que tuvo gran popularidad en las décadas de 1980 y 1990.

El grupo obtuvo notoriedad en 1985 tras su presentación en el programa Siempre en domingo, donde interpretaron el tema “Bazar”. Otras canciones como “En el boulevard” y “Cómo te va mi amor” consolidaron su presencia en la música pop en español.

Actualmente, Mimí continúa presentándose junto a Ilse como dueto, manteniendo vigente el repertorio que marcó una época en la música mexicana.

