Gaby Platas ¿Infiel y tres veces divorciada? Tras declaraciones de su ex, Paco de la O ¡investigan su pasado!

La vida sentimental de Gaby Platas volvió a encender la conversación pública después de que Paco de la O retomara una de las polémicas más fuertes de su pasado: la supuesta infidelidad que habría marcado el inicio de su romance. Aunque la actriz se divorció en 2018 y había mantenido un bajo perfil respecto a sus relaciones anteriores, las nuevas declaraciones de su exesposo reactivaron una historia que parecía enterrada y regresaron su nombre al foco mediático.

Paco de la O señala a Gaby Platas por infidelidad y reaviva la polémica sobre su matrimonio: ¡esto dijo! / YT: Imagen Entretenimiento, redes sociales y canva

¿Gaby Platas le fue infiel a su esposo para iniciar su romance con Paco de la O?

De acuerdo con lo dicho por Paco de la O en El minuto que cambió mi vida, la relación con Gaby Platas comenzó en un momento delicado, cuando ambos coincidieron profesionalmente en la obra de teatro Los 39 escalones, alrededor de 2009. Lo que inició como una convivencia laboral terminó transformándose en un vínculo sentimental que, desde el principio, estuvo rodeado de controversia.

El actor fue claro al explicar que, cuando empezó su historia con la conductora, él ya se encontraba separado, pero no ocurrió lo mismo del lado de ella.

“Yo no fui infiel, cuando estábamos en Los 39 escalones ya estaba yo separado, quien estaba en relación era Gaby, con Poncho” Paco de la O

Paco de la O habla de su matrimonio con Gaby Platas / Universal

Estas palabras dieron un giro a la trama con su expareja Gaby Platas, pues durante años se especuló que Paco había sido el tercero en discordia, versión que ahora él rechaza tajantemente.

El señalamiento no tardó en viralizarse, reavivando el interés del público por la vida amorosa de la actriz y por el verdadero origen de una relación que duró casi una década.

¿La separación de Gaby Platas y Paco de la O fue por una infidelidad?

En la misma entrevista Paco de la O reconoció que sí existió una infidelidad, y aunque no ahondo en detalles, dejó claro que no fue la causa principal de la ruptura.

“Sí hubo infidelidad, pero no fue el motivo, los motivos fueron otros”. Paco de la O

Paco de la O y Gaby Platas / Revista Quién

¿Quiénes han sido los exesposos de Gaby Platas y por qué ya no quiere casarse?

Las recientes declaraciones también volvieron a poner sobre la mesa el historial amoroso de Gaby Platas, quien ha estado casada tres veces, todas relaciones que terminaron en divorcio.

De acuerdo con información pública, los exesposos de la actriz de Dos mujeres, un camino son:

Alberto Shueke , empresario (2001–2003)

, empresario (2001–2003) Poncho Vera , locutor (2004–2008 aproximadamente)

, locutor (2004–2008 aproximadamente) Francisco de la O, actor (2010–2018)

¿Quién fue Alberto Shueke, el primer esposo de Gaby Platas?

El primer matrimonio de Gaby Platas fue con el empresario Alberto Shueke, con quien se casó en 2001. Esta relación fue breve y terminó apenas dos años después, en 2003.

Aunque en su momento el divorcio se manejó con discreción, con el paso del tiempo se supo que la relación no logró consolidarse, en una etapa en la que la actriz comenzaba a ganar mayor presencia en televisión.

Este primer fracaso matrimonial marcó el inicio de una racha amorosa complicada para la conductora, quien más adelante volvería a apostar por el matrimonio… sin mejores resultados.

¿Qué pasó entre Gaby Platas y Poncho Vera, su segundo esposo?

Tras su divorcio, Gaby Platas volvió a casarse, esta vez con el locutor Poncho Vera, con quien mantuvo una relación entre 2004 y aproximadamente 2008.

Poncho Vera es un locutor radiofónico muy conocido en México, con una carrera que comenzó en los años 90 tras estudiar Ciencias de la Comunicación. Durante décadas ha trabajado en radio juvenil y deportiva, colaborando en emisoras populares como VOX FM y EXA FM, donde tuvo programas propios.Actualmente forma parte del equipo de programas matutinos, como Sale el Sol en Imagen Televisión, donde trabaja como conductor.

Poncho Vera y Gaby Platas terminaron su relación debido a incompatibilidad de personalidades y diferencias en sus estilos de vida; Gaby mencionó que Poncho era muy “a toda madre” pero no eran compatibles a largo plazo, mientras que Poncho reconoció que ella tenía una forma de ser que no encajaba con la suya, aunque siempre se guardaron respeto mutuo.

¿Cómo se conocieron Gaby Platas y Paco de la O y cuándo comenzó su romance?

Gaby Platas y Paco de la O se conocieron alrededor de 2009, cuando ambos coincidieron profesionalmente en la obra de teatro “Los 39 escalones”. Fue durante esta colaboración que surgió la conexión entre ellos. El propio Paco ha explicado que el vínculo nació en un contexto laboral, y que la cercanía del proyecto rápidamente se convirtió en un romance.

Según la versión de Paco de la O, para cuando comenzó la relación él ya estaba separado, pero Gaby Platas aún tenía una relación con Poncho Vera, lo que generó un fuerte rumor de triángulo amoroso y convirtió su historia en un escándalo mediático desde el inicio.

Gaby Platas y Paco de la O se casaron por el civil con ceremonias simbólicas: una boda budista, un ritual de los cuatro elementos en Acapulco y otro ritual huichol en San Luis Potosí. Después de casi una década juntos, terminaron su matrimonio en abril de 2018, una separación que ambos confirmaron públicamente.

¿Por qué Gaby Platas ya no quiere volver a casarse? Su postura tras separarse de Paco de la O

Tras su separación definitiva de Paco de la O, Gaby Platas fue clara sobre su postura respecto al matrimonio. En entrevista para Sale el sol, aseguró que no tiene intención de volver a casarse.

“El noviazgo es una etapa bonita que puede durar para siempre”, expresó, antes de añadir:

“Ya me casé varias veces, ya pa’ que, creo que ahí lo vamos a dejar. Uno aprende de sus errores, no es algo que necesite para estar bien y feliz”. Gaby Platas