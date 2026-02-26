Paco de la O reaparece tras acusaciones de Gaby Platas, su ex; ¿le lanzó una advertencia?: FOTO

Paco de la O ha sido blanco de serias acusaciones en las últimas semanas. Sus exparejas, Malu Carreras y Gaby Platas, lo han señalado por supuesto maltrato, aunque la primera no especificó que se trataba de él. También se reportó que, presuntamente, tendría relaciones con menores y tiene adicción a las sustancias ilícitas.

Su nombre volvió a ser tendencia después de que, durante la noche del pasado miércoles 25 de febrero, la exconductora de ‘Otro rollo’ compartió un video contando que había obtenido medidas de protección, pues el actor, presuntamente, la ha estado “buscando”. En medio de todo esto, él reaparece con un contundente mensaje. Esto es lo que dijo.

Paco de la O / Redes sociales

¿Quién es Paco de la O y por qué Gaby Platas pidió medidas de protección?

Paco de la O es un actor y conductor que fue muy querido en su momento. Estuvo casado con Gaby Platas desde 2009 hasta 2018. En diversas ocasiones, Platas ha declarado haber sido víctima de maltrato por parte de su expareja.

Luego de que Malu Carreras, otra ex de Paco, anunciara haber tomado medidas legales contra una expareja por violencia física y psicológica, Platas se solidarizó con ella y habló abiertamente sobre las supuestas agresiones, así como amenazas de muerte, que habría recibido durante su romance con De la O.

Justo en la noche del 25 de febrero, Gaby subió un video confirmando que tenía medidas de protección debido a que un ex la estaba acosando. Si bien no dijo nombres, señaló que era una persona con la que estuvo casada desde 2009 hasta 2018, el mismo periodo que duró su matrimonio con Paco.

“Se preguntarán, ‘¿Por qué ahorita?’ Uno, porque esta persona me ha estado buscando; dos, porque desafortunadamente lo que pasó conmigo no es un caso aislado; otras personas también han hecho que la ley intervenga”, indicó.

También señaló tener el apoyo de su familia y advirtió que, si algo le llegaba a pasar, ya se sabía quién hacer responsable: “Ahora estoy muy cobijada con mi familia, con la gente con quien trabajo, con mis amigos, mi pareja y con la fiscalía con estas medidas que se tomaron. Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a la gente que me rodea, sabemos de dónde viene”, puntualizó.

Gaby Platas / Redes sociales

¿Paco de la O confirma acoso presuntamente hacia Gaby Platas?

Hace algunas horas, Paco de la O compartió una foto de una imagen suya de joven con unos lentes encima. En la descripción de la publicación, colocó el siguiente mensaje:

“Pronto a través de mis lentes la verdad, la mía” Paco de la O

Aunque no hizo mención de las acusaciones que enfrenta, para muchos, sus palabras fueron interpretadas como una forma de desmentir todo lo que se ha dicho sobre él. También habría sido una advertencia de que pronto saldrá a contar su versión de los hechos.

Cabe destacar que, hasta el momento, Paco no ha dado una declaración directa ante los señalamientos que enfrenta. En tanto que su post ha generado opiniones divididas. Algunas de apoyo, mientras que otras de crítica, en las que le advierten que mejor “se quede callado”.

¿Por qué se divorció Paco de la O de Gaby Playas?

Gaby Platas y Paco de la O se conocieron en 2008. Con el paso del tiempo, su relación pasó de ser profesional a personal. Se casaron en 2009 y todo parecía ir bien entre ellos; trabajaban juntos y, al menos públicamente, se apoyaban mutuamente.

Sus fans se vieron sorprendidos después de que, en 2018, anunciaron su separación. En un inicio, se dijo que la ruptura se dio en buenos términos. El divorcio fue relativamente fácil, pues no había hijos de por medio.

Años después, ambos darían versiones distintas; ella sostiene que Paco presuntamente la violentó de forma física y psicológica, además de haberla amenazado de muerte. Por su parte, el actor ha sugerido que hubo una infidelidad por parte de ella.

