Paco de la O habla de su relación con Gaby Platas y destapa infidelidad en su polémico matrimonio: ¡esto dijo!

El actor y conductor Paco de la O habló sobre su matrimonio con la actriz Gaby Platas. La relación, que duró diez años y fue seguida de cerca por los medios, ha sido motivo de versiones encontradas desde su ruptura. Sin embargo, recientes declaraciones del también comediante han reavivado el debate al incluir señalamientos directos de infidelidad y una revisión profunda de los conflictos que, según él, marcaron su vida en pareja. Durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, Paco de la O ofreció su versión de los hechos. ¿Qué dijo exactamente?

Gaby Platas / Redes sociales

¿Cómo inició el romance entre Gaby Platas y Paco de la O?

La relación entre Paco de la O y Gaby Platas inició alrededor de 2009, cuando ambos coincidieron profesionalmente en la obra de teatro Los 39 escalones. De acuerdo con el propio Paco, el vínculo surgió en un contexto laboral que rápidamente se transformó en una relación sentimental, aunque desde el principio estuvo rodeada de atención mediática y señalamientos. En aquel momento, el actor ha asegurado que él ya se encontraba separado, mientras que la percepción pública generó versiones encontradas sobre un posible triángulo amoroso.

Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su relación y posteriormente contrajo matrimonio, proyectando ante el público la imagen de una pareja estable y exitosa dentro del medio del espectáculo. Sin embargo, tras casi diez años juntos, Paco de la O y Gaby Platas se separaron definitivamente en 2018.

Años después, ambos han ofrecido versiones distintas sobre los conflictos que marcaron su historia, revelando que detrás del inicio romántico y la imagen pública existieron tensiones profundas que finalmente los llevaron a tomar caminos separados.

Tal vez te interese: Gaby Platas revela que lleva un año sin poder ver a su familia

Paco de la O habla de su matrimonio con Gaby Platas / Universal

¿Paco de la O le fue infiel a Gaby Platas? ¡Esto dijo el conductor!

Paco de la O dijo que su relación estuvo rodeada de atención mediática que no supo manejar. “ Cuando se destapa mi relación con Gaby, mediáticamente fue un desastre, y yo no estaba preparado para tanto ped* ”, confesó Paco de la O.

Uno de los puntos más sensibles fue el tema de la infidelidad, del cual él ha sido señalado durante años. En ese sentido, De la O fue contundente al negar cualquier engaño de su parte y afirmó que, cuando inició su relación con Platas, él ya estaba separado. “ Yo no fui infiel, cuando estábamos en Los 39 escalones ya estaba yo separado, quien estaba en relación era Gaby, con Poncho ”, aseguró, deslindándose de la versión que lo colocó como el causante de una traición amorosa.

Estas declaraciones contrastan con la imagen que se construyó públicamente en aquel momento y colocan a la actriz en una posición totalmente diferente, al señalarla de infidelidad.

Tal vez te interese: Paco de la O revela su ‘secreto de amor’ con Gaby Platas

Paco de la O / Redes sociales

¿La relación de Paco de la O y Gaby Platas terminó por una infidelidad?

Aunque Paco de la O reconoció que sí existió infidelidad durante su matrimonio, aclaró que este no fue el motivo determinante de la separación. “ Sí hubo infidelidad, pero no fue el motivo, los motivos fueron otros ”, explicó.

Según el actor, la relación estaba marcada por una dinámica complicada en lo privado, muy distinta a la imagen de estabilidad y éxito que proyectaban hacia el exterior.

En su caso, afirmó, el matrimonio se sostuvo durante años pese a conflictos profundos que nunca salieron a la luz en su momento.

Checa: Alarmante mensaje de Gaby Platas preocupa a sus seguidores

¿Gaby Platas acusó a Paco de la O de violencia y consumo de sustancias?

Las declaraciones de Paco de la O también respondieron a las acusaciones que Gaby Platas habría hecho en entrevistas previas, donde habló de violencia, consumo de sustancias e infidelidades como parte del entorno que la llevó a terminar la relación. Paco abordó el tema con cautela, aceptando que pasó por etapas difíciles, pero defendiendo su responsabilidad personal.

“ Se habla mucho que si soy adicto, que si le meto, que si no le meto, y por supuesto que he pasado por las dr*g*s, pero he cumplido siempre con mis responsabilidades ”, señaló.

Por su parte, en su momento, Gaby Platas ha defendido su decisión de separarse, asegurando que fue un acto necesario para salir de un entorno negativo. En el programa En casa de Mara, la actriz declaró que, como mujer, fue importante terminar una relación marcada por violencia, infidelidad y consumo, situaciones que, dijo, pueden normalizarse con el tiempo.

Te puede interesar: Gaby Platas, más enamorada que nunca: ‘En este momento no necesito más’