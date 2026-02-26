Gaby Platas confirma que tiene medidas de protección contra su exesposo ¿Paco de la O?: “Me ha estado buscando”

La actriz Gaby Platas informó que ha recibido medidas de protección en medio de un proceso legal relacionado con su exesposo, Paco de la O, a quien señaló y responsabilizó en caso de que algo le ocurra a ella o a su familia. La situación fue dada a conocer por la propia artista, quien explicó que tomó esta decisión como parte de las acciones legales emprendidas para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.

Gaby Platas rompe el silencio: tiene medidas de protección contra su ex. / Redes sociales

¿Paco de la O presuntamente quiso quitarle la vida a su ex Gaby Platas?

En entrevista con Ventaneando, la actriz Gaby Platas relató el episodio que, según sus palabras, la llevó a alejarse de manera definitiva de Paco de la O. La intérprete explicó que en su momento llegó a pensar que la situación que vivía era una “fase”, pero con el paso del tiempo comprendió la magnitud de lo que enfrentaba, especialmente después de recibir una advertencia que, dijo, la puso en alerta.

Durante la conversación, Platas aseguró que su entonces esposo le dijo: “Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar”.

Señaló que el día en que decidió salir de su casa fue tras recibir la llamada de una persona cercana a él, quien le pidió que se fuera de inmediato porque, supuestamente, el actor acudiría con la intención de quitarle la vida. Aunque en un inicio dudó en abandonar el lugar, recordó que le insistieron en que lo más importante era protegerse.

“Era mi casa, yo la estaba pagando. Me dijo: ‘Ya no importa si tienes casa, si te mueres, no tienes casa’. Agarré mis animales, los puse en un lugar seguro y me fui”, contó.

La actriz sostuvo que actualmente su vida es distinta, pero reconoció que en ese momento sentía miedo. También expresó que se arrepiente de no haber iniciado un proceso legal, pues considera que eso pudo haber prevenido que otras mujeres atravesaran por experiencias similares.

Gaby Platas asegura que teme por su seguridad y ya tiene protección legal. / Redes sociales

Gaby Platas recibe medidas de protección: ¿Por qué?

Gaby Platas dio a conocer que cuenta con medidas de protección otorgadas por autoridades de la Ciudad de México en contra de su exesposo. Aunque en sus declaraciones no mencionó de manera directa el nombre de Paco de la O, las fechas que refirió —un matrimonio que habría ocurrido de 2009 a 2018— coinciden con su relación pasada.

“La Fiscalía de la Ciudad de México me dio medidas de protección permanentes en contra de mi agresor, que es la persona con quien estuve casada desde 2009 hasta 2018 y, se preguntarán, ‘¿Por qué ahorita?’ uno, porque esta persona me ha estado buscando, dos porque desafortunadamente lo que pasó conmigo no es un caso aislado, otras personas también han hecho que la ley intervenga”, expresó la actriz al explicar por qué decidió hacerlo público en este momento.

Platas también señaló que la situación le genera preocupación, aunque aseguró que actualmente se encuentra acompañada por su entorno cercano y respaldada por las autoridades.

“A mí sí me preocupa todo lo que está pasando, ahora estoy muy cobijada con mi familia, con la gente con quien trabajo, con mis amigos, mi pareja y con la fiscalía con estas medidas que se tomaron. Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a la gente que me rodea, sabemos de dónde vienen”, afirmó.

Del matrimonio en 2009 a la separación en 2018 y las recientes medidas de protección: así ha evolucionado la historia entre Gaby Platas y Paco de la O. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Paco e la O y Gaby Platas?

La historia entre Gaby Platas y Paco de la O comenzó en 2008, cuando coincidieron en el ámbito teatral tras participar en distintos montajes. El vínculo profesional dio paso a una relación personal que avanzó con rapidez y derivó en matrimonio poco tiempo después, en medio de una etapa en la que ambos mantenían actividad constante en el medio artístico.

Durante varios años compartieron proyectos y vida en común. Sin embargo, en 2018 hicieron pública su separación. En un inicio, la ruptura fue presentada como un proceso en buenos términos. Con el paso del tiempo, la actriz señalaría que durante la relación habría vivido episodios de violencia presuntamente ejercidos por su entonces esposo.

Por su parte, el también conductor optó por no profundizar en detalles y mantuvo una postura reservada, limitándose a insinuar que existió una infidelidad. Tras la separación, cada uno continuó su camino por separado: ella mantiene una relación con Francisco Lorenzo, mientras que él se ha mantenido sin una relación pública.

