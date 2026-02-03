Paco de la O, exesposo de Gaby Platas, reacciona con mensaje tras acusaciones de violencia: “No me lo esperaba”

La reciente reaparición de Paco de la O en redes sociales ha generado conversación entre usuarios, luego de que su exesposa, la actriz Gaby Platas, hiciera públicas declaraciones en las que aseguró haber vivido episodios de violencia durante los 10 años que duró su matrimonio con el presentador. El mensaje del actor llega en un contexto marcado por señalamientos previos y testimonios difundidos por otras exparejas.

Gaby Platas / Redes sociales

¿Qué dijo Gaby Platas sobre su matrimonio con Paco de la O?

En una entrevista reciente, Gaby Platas habló sobre su relación con Paco de la O, con quien estuvo casada durante 10 años. La actriz aseguró que su matrimonio estuvo marcado por distintos tipos de violencia, que incluyeron agresiones físicas y emocionales.

Platas explicó que, a pesar de que su separación ocurrió hace aproximadamente nueve años, el conductor habría retomado contacto con ella a través de mensajes que describió como insistentes y no solicitados. Según su testimonio, estas conductas le resultaron incómodas.

La actriz también expresó su apoyo a Malu, otra expareja de Paco de la O, quien recientemente hizo públicas denuncias relacionadas con violencia doméstica. Gaby Platas manifestó su admiración por la decisión de hablar del tema y advirtió que, en caso de que el acoso continúe, podría proceder legalmente.

Hasta el momento, Paco de la O no ha respondido de manera directa a las declaraciones de Gaby Platas ni ha emitido un posicionamiento público respaldado por abogados.

Paco de la O señala a Gaby Platas por infidelidad y reaviva la polémica sobre su matrimonio: ¡esto dijo! / YT: Imagen Entretenimiento, redes sociales y canva

¿Qué publicó Paco de la O tras las declaraciones de Gaby Platas?

Después de que Gaby Platas hablara públicamente sobre la violencia que aseguró haber vivido durante su matrimonio, Paco de la O compartió una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de la frase: “No me lo esperaba”. La publicación no incluyó mayor contexto ni referencias directas a las declaraciones de su exesposa.

Usuarios en redes sociales relacionaron el mensaje con las acusaciones recientes, debido al momento en el que fue compartido. Hasta ahora, el presentador no ha aclarado a qué hacía referencia ni ha mencionado directamente a Gaby Platas o a otras exparejas que lo han señalado.

Días antes, el pasado sábado, Paco de la O había realizado otra publicación más extensa en la que reflexionó sobre procesos emocionales del pasado. En el texto, el actor señaló que al revisar experiencias previas identificó asuntos no resueltos que creyó haber superado, pero que en realidad solo había ocultado por no contar con las herramientas necesarias para comprenderlos y sanarlos.

“Lo que recuperé de mí, al escarbar en mi viejo baúl, fueron los procesos emocionales truncos, no resueltos que creía haber superado, resuelto y no, solo las escondí porque no tenía las herramientas aún para sanar y entender” Paco de la O

En los comentarios, varios seguidores vincularon estas palabras con las denuncias públicas realizadas por sus exparejas, aunque el actor no confirmó ni negó dicha interpretación.

Paco de la O y Gaby Platas / Revista Quién

¿Qué dijo Malu Carreras sobre sus denuncias?

Malu, quien mantuvo una relación sentimental con Paco de la O, denunció públicamente haber sido víctima de violencia doméstica. A través de sus redes sociales, explicó que el pasado 4 de enero vivió un episodio de violencia física y emocional.

De acuerdo con su testimonio, las conductas que experimentó la llevaron a temer por su seguridad y la de su hijo, motivo por el cual decidió acudir ante las autoridades correspondientes para presentar una denuncia formal. Aunque Malu no mencionó directamente el nombre de su agresor, por la temporalidad de la relación se ha asociado el caso con el conductor.

Malu señaló que la experiencia le dejó secuelas importantes, pero también la impulsó a visibilizar la violencia doméstica con el objetivo de que otras mujeres se animen a hablar y denunciar situaciones similares. En sus publicaciones, explicó que compartir su historia fue una decisión tomada desde la necesidad de protección y conciencia social.

Las denuncias de Malu se suman a los señalamientos realizados por Gaby Platas, lo que ha colocado nuevamente a Paco de la O en el centro de la conversación pública. Hasta ahora, el actor se ha limitado a compartir reflexiones personales en redes sociales, sin abordar de forma directa las acusaciones en su contra.

