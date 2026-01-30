Muere Pedro Torres: Lucía Méndez reacciona a la muerte de su exesposo y lo despide con desgarrador mensaje

La muerte de Pedro Torres, reconocido productor de Televisa y exesposo de Lucía Méndez, cimbró al mundo del espectáculo este 30 de enero. El fallecimiento del productor, quien enfrentaba una delicada enfermedad, no solo provocó una ola de reacciones entre celebridades, sino que volvió a colocar en el foco la historia que compartió con la actriz. Aunque su matrimonio terminó hace décadas, el lazo entre ellos marcado por su hijo en común nunca desapareció.

Mira: Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez confirma que el productor está delicado y piden por su salud

¿De qué murió Pedro Torres y qué enfermedad tenía el productor de Televisa?

Aunque la familia no detalló de manera explícita la causa de muerte, se sabe que Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que deteriora progresivamente las neuronas motoras. Este padecimiento afecta directamente el tronco cerebral y la médula espinal, estructuras responsables del control muscular, lo que provoca una pérdida paulatina de movilidad.

Durante meses, el estado de salud del productor se fue debilitando. Personas cercanas revelaron que el proceso fue complejo y emocionalmente fuerte. Lucía Méndez había comentado en entrevistas que su exesposo estaba enfrentando la enfermedad con entereza, rodeado de apoyo espiritual y profesional, incluyendo acompañamiento tanatológico y religioso.

Lee: Lucía Méndez se quiebra al hablar de la salud de Pedro Torres; revela detalles de su homenaje: “He llorado”

¿Cómo reaccionó Lucía Méndez a la muerte de Pedro Torres? El mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores

La reacción más esperada fue, sin duda, la de su exesposa Lucía Méndez, quien utilizó sus redes sociales para despedirse, con un desgarrador mensaje, de Pedro Torres. Dejó ver que el cariño entre ellos jamás se borró, pese al divorcio.

Lucía Méndez “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas.”

Lucía Méndez compartió una emotiva fotografía con Pedro Torres / Captura de pantalla

Se sabe que Lucía Méndez y Pedro Torres compartieron su vida desde 1988 hasta 1996, un vínculo que, pese a terminar en el terreno sentimental, se mantuvo fuerte y respetuoso con el paso de los años. Hasta sus últimos días, la actriz dejaba ver en entrevistas el inmenso cariño que aún le tenía al productor.

Mira: Pedro Torres diagnosticado con enfermedad incurable... Se despide de sus amigos

¿Cómo fue la relación entre Lucía Méndez y Pedro Torres?

La historia entre Lucía Méndez y Pedro Torres comenzó a finales de los años 80, cuando ambos ya eran figuras consolidadas del espectáculo. Su romance avanzó rápidamente y se casaron en 1988. Ese mismo año nació su hijo, quien se convirtió en el lazo permanente entre ellos.

Su matrimonio duró hasta 1996. Aunque fue una relación mediática por la fama de ambos, siempre se caracterizó por cierta discreción en los detalles íntimos. Tras el divorcio, ambos coincidieron en que la separación se dio en términos respetuosos. Con el paso de los años, cada vez que hablaban del otro, lo hacían desde el cariño y el reconocimiento mutuo.

Lucía Méndez dejó claro en varias ocasiones que Pedro Torres fue una figura clave en su vida, no solo por el amor que compartieron, sino por la familia que formaron.