Icónica villana de telenovelas murió “de tristeza” tras perder a su hijo en un accidente automovilístico

A lo largo de los años, hemos visto grandes villanas de telenovelas que incluso han llegado a opacar de cierta forma a la protagonista. Un ejemplo de ello es Itatí Cantoral, quien se ganó el corazón de todos al interpretar a ‘Soraya Montenegro’ en María la del barrio. Pese a que ya han pasado 30 años desde el estreno del melodrama, el personaje sigue vigente en diversas campañas publicitarias y memes para redes sociales.

Otra villana de melodrama que marcó la televisión mexicana fue María Rubio, quien sigue siendo muy recordada por su personaje de ‘Catalina Creel’ en Cuna de lobos. A inicios de este mes, se cumplió el octavo aniversario luctuoso de su muerte. Te contamos quién era ella más allá de su mítico personaje y cómo fue su triste muerte.

María Rubio / Redes sociales

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¿Quién era María Rubio, actriz que interpretó a Catalina Creel en Cuna de lobos?

María de Jesús Rubio Tejero, mejor conocida como María Rubio, fue una actriz mexicana que nació el 21 de septiembre de 1934. Su infancia no fue nada fácil, ya que cuando era niña le detectaron una afección en el corazón. Esta fue la razón por la que no pudo asistir a la escuela hasta que cumplió 9 años.

También fue víctima de la Guerra Civil española. Y es que ella y su familia quedaron atrapados por 10 años en la zona del conflicto luego de que viajaron a España para unas vacaciones.

Cuando volvió a México, comenzó a especializarse en actuación y su primera oportunidad llegó en 1955, al participar en diversas obras de teatro. No obstante, la fama llegó en 1986, cuando interpretó a ‘Catalina Creel’ en Cuna de lobos. El melodrama no solo fue un éxito a nivel nacional e internacional, sino que también la catalogó como una de las villanas más prominentes de la televisión.

Algunos de los proyectos en los que ha participado son:

Muchacha italiana viene a casarse (versión de los años 70)

Colorina

El derecho de nacer

Amor gitano

No tengo madre

Las dos caras de Ana

Salomé

La rosa de Guadalupe

Se retiró del mundo artístico en 2012, tras participar en la telenovela ‘Una familia con suerte’, por cuestiones de salud. En cuanto a su vida personal, se casó con el escritor Luis Reyes de la Maza en 1949. Se divorciaron en 1983 y tuvieron dos hijos.

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¿Cómo murió María Rubio, actriz de Cuna de lobos?

Tras abandonar las pantallas, María Rubio se enfocó en tener una vida tranquila junto a su familia. Su nombre volvió a ser tendencia en noviembre de 2017 cuando se dio a conocer que su hijo, Claudio Reyes, había muerto en un accidente automovilístico.

De acuerdo con lo que se reportó en aquel entonces, Claudio viajaba con la actriz Maru Dueñas. Ambos transitaban por la carretera México-Cuernavaca. Las celebridades impactaron contra un camión de basura que estaba detenido.

Según el dictamen de las autoridades, el accidente fue circunstancial. Y es que la oscuridad de la madrugada y el cansancio de los famosos impidieron que estos últimos se dieran cuenta del camión hasta que ya fue demasiado tarde.

La noticia fue muy impactante para María Rubio, quien falleció el 1 de marzo de 2018, tan solo unos meses después de lo ocurrido con su hijo. Amigos cercanos a ella aseguraron que la pérdida de Claudio la afectó mucho, al punto de que su salud se fue mermando poco a poco.

La encargada de anunciar el siniestro fue Fernanda Reyes, nieta de la actriz. A través de redes sociales, dijo: “Mi abuela se fue tranquila, dormida; está con mi papá”. Por su parte, su exnuera resaltó: “Mi suegra estaba cansada”. Se reportó que sus restos fueron cremados.

María Rubio / Redes sociales

¿Dónde ver Cuna de lobos completamente gratis?

‘Cuna de lobos’ fue una telenovela mexicana que se estrenó en 1986. Fue protagonizada por María Rubio, Gonzalo Vega, Diana Bracho y Alejandro Camacho. Cuenta la historia de ‘Catalina Creel’, una matriarca que hará todo lo necesario para conseguir la fortuna de su esposo.

El personaje de Rubio es muy recordado por su icónico parche en el ojo y las maldades que cometía. Además de eso, el melodrama terminó de forma impactante. Cuenta con un total de 170 capítulos que se pueden ver totalmente gratis en la plataforma de VIX.

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