Asesinato de Carolina Flores da giro: ¿revelan cómplices que ayudaron a Erika ‘N’ a ocultarse en Venezuela?

El asesinato de la exreina de belleza, Carolina Flores sigue dando de qué hablar. Ahora, versiones apuntan a que Érika “N” no actuó sola tras el crimen: presuntamente habría recibido dinero y apoyo para esconderse fuera de México. ¿El marido sabía todo?

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Carolina Flores, exreina de belleza asesinada / Redes sociales

¿Cómo logró escapar Erika ‘N’ tras el asesinato de Carolina Flores?

A tres semanas del asesinato de la modelo mexicana Carolina Flores,, el caso ha dado un giro inesperado. La principal señalada, su suegra, Érika “N”, no solo habría planeado su huida tras el crimen, sino que también presuntamente habría contado con ayuda para mantenerse prófuga de la justicia, según revelan.

Según la influencer conocida como ‘la Parcera Justin’, quien asegura haber tenido acceso a información recuperada de dispositivos electrónicos de Erika ‘N’, la mujer presuntamente logró salir del país y llegar a Venezuela. Este traslado no habría sido improvisado, pues presuntamente sus propios hermanos le enviaban dinero de manera constante.

De acuerdo con lo revelado, Erika se mantuvo en contacto con su familia incluso después de matar a Carolina Flores. “Le enviaba cartas a su hijo y estas cartas fueron incautadas en su teléfono y una tablet (...) Mantenía comunicación con su hijo y también con sus hermanos que le seguían enviando dinero a Venezuela”, señaló la influencer.

Este detalle ha encendido las alarmas, ya que podría configurar un posible encubrimiento, lo que ampliaría el número de personas involucradas en el caso.

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¿Cartas de Erika ‘N’ revelan ayuda en su fuga tras el feminicidio de Carolina Flores?

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en el caso de Carolina Flores son las cartas que Érika “N” presuntamente habría escrito mientras ya se encontraba huyendo.

En una de ellas, fechada el 16 de abril, se relatan tensiones previas con la exreina de belleza. Mencionó que le pareció una “majadería” que Carolina no la saludara al llegar a su casa, lo que evidenciaría conflictos familiares.

También expuso el momento en el que fue confrontada por besar al bebé recién nacido, a lo que Carolina presuntamente habría reaccionado pidiéndole que no lo hiciera por seguridad. Esto habría detonado una discusión que, según su versión, escaló rápidamente.

“Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme, y tú gritándome que tu familia eran ellos seguiré vagando algunos días y luego iré por algunas cosas a casa para ya no verlos más” Según la carta atribuída a Erika N

En otra carta, se expresa un aparente arrepentimiento tras el feminicidio de Carolina Flores, aunque sus palabras han sido fuertemente cuestionadas: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”, se lee, intentando explicar lo ocurrido.

Además, dejó ver su estado emocional tras los hechos: “por saber el daño que le causé”. Sin embargo, esta versión no ha frenado las investigaciones ni la indignación pública.

De acuerdo con reportes, la mujer presuntamente habría escrito al menos cinco cartas, enviadas mediante fotos tomadas desde una tablet, cuatro de ellas para su hijo y una para su hermana.

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¿Cómo se escondía Erika ‘N’ en Venezuela tras el feminicidio de Carolina Flores y quién presuntamente la mantenía?

Las cartas no solo revelan su versión de los hechos, también detallan cómo era su vida mientras permanecía prófuga tras el feminicidio de Carolina Flores.

En uno de los escritos dirigidos a su hermana, Érika “N” presuntamente confesó que se encontraba resguardada en un lugar seguro: “estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades (...) puedo usar muy poco mi cel”.

Estas palabras refuerzan la hipótesis de que no estaba sola ni desprotegida. Al contrario, todo apunta a que contaba con una red de apoyo que le permitía mantenerse a salvo y con recursos en el extranjero.

Revelan ruta que usó Erika ‘N’ tras asesinar a Carolina Flores y escapar de CDMX. / Foto: Redes sociales.

¿Podrían los familiares de Erika ‘N’ ser acusados de encubrimiento por feminicidio de Carolina Flores?

Uno de los puntos clave que ahora analiza la investigación del feminicidio de Carolina Flores, es el posible delito de encubrimiento por parte de los familiares de Érika “N”.

Legalmente, ayudar a una persona después de cometer un delito, ya sea proporcionándole dinero, escondite o medios para evadir a la justicia, puede considerarse encubrimiento. Aunque no implica participación directa en el crimen, sí constituye una conducta sancionable.

El Código Penal Federal establece que quien “preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia”, podría enfrentar penas de tres meses a tres años de prisión, además de multas económicas.

En este caso, si se comprueba que los hermanos de Erika María ‘N’ presuntamente le enviaron dinero sabiendo que se encontraba prófuga tras el feminicidio de Carolina Flores, podrían ser investigados e incluso procesados.