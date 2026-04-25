Muerte de Carolina Flores: Así huyó su suegra después del crimen, ¡revelan los terribles detalles con su hijo!

La muerte de la exreina de belleza, Carolina Flores Gómez, continúa generando especulaciones en redes, desde la relación “madre e hijo” que Érika “N” y el esposo de la modelo tenían, hasta la forma en que la señora huyó del lugar tras el crimen. ¿Qué se sabe?

¿Cómo fue asesinada la modelo y exreina de belleza, Carolina Flores?

Tras el asesinato de la modelo mexicana Carolina Flores, comenzaron a circular múltiples versiones sobre quién habría sido la responsable, señalando principalmente a su suegra, Érika “N”, como la principal sospechosa.

Uno de los aspectos que más polémica generó en torno al caso fue que el esposo de Carolina reportara lo sucedido hasta un día después, lo que dio pie a diversas interpretaciones y cuestionamientos sobre su actuación.

Un video difundido por el periodista C4 Jiménez exhibe el momento en que la suegra sostiene una discusión con la víctima y, posteriormente, comete el ataque. Después de realizar seis disparos, se escucha el siguiente intercambio:

“ ¿Qué hiciste, mamá? ”, cuestiona el esposo de Carolina, a lo que Érika “N” responde: “ Nada, me hizo enojar ”.

El joven, quien ha sido criticado por su reacción, replica: “ ¿Qué te pasa? Es mi familia ”, mientras que la mujer responde:

La familia es mía, tú eras mío y ella te robó. Érika “N”

Las imágenes han provocado indignación entre usuarios en redes sociales, quienes exigen justicia, especialmente porque la presunta responsable continúa prófuga.

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¿Cómo huyó Érika “N”, suegra de Carolina Flores que asesinó a la exreina de belleza?

De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez, Érika “N”, de 63 años, no abandonó de inmediato el lugar tras asesinar a Carolina Flores, lo que ha causado aún más dudas sobre el asunto.

En una publicación del comunicador, se detalló que, tras el asesinato de su nuera Carolina, Érika “N” no salió del departamento, si no que fue por sus maletas y dejó el arma en la cocina:

La @FiscaliaCDMX descubrió que después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue. Su hijo, no hizo nada para detenerla. Carlos Jiménez

En comentarios, muchos han mostrado sorpresa de la frialdad de ambos, ya que el cadáver permaneció un día en el suelo, y el esposo presuntamente habría estado junto a él en diferentes momentos del día y permitió la “huida” de su madre.

El periodista señaló que las autoridades ya están tras la búsqueda de Érika “N”, y los usuarios están a la espera de próximas noticias.

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TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

¿Quién era Carolina Flores y a qué se dedicaba?

Originaria de Ensenada, Baja California, Carolina Flores Gómez, sobresalió en el ámbito del modelaje y los concursos de belleza. Fue en 2017 cuando obtuvo notoriedad a nivel estatal tras ganar el título de Miss Teen Universe Baja California.

El video filtrado ha causado gran impacto en redes sociales; amigos, colegas y usuarios han expresado mensajes de despedida para la joven, mientras se mantienen atentos a cualquier información que ayude a dar con el paradero de Érika “N”.

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