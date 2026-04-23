Problemas entre Carolina Flores, exreina de belleza asesinada, y su suegra comenzaron en el embarazo, revelan

Tras el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, a manos de su suegra, la madre de la modelo rompe el silencio y da más detalles de cómo era la convivencia entre la joven y su atacante, identificada como Érika ‘N’. Admite que los problemas entre ellas comenzaron cuando su hija se embarazó. Esto fue todo lo que dijo.

Carolina Flores, exreina de belleza asesinada / Redes sociales

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¿Cómo fue el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza?

El pasado 15 de abril, se recibió una llamada al 911 para notificar sobre una “situación crítica” en un departamento de Polanco. Cuando la policía llegó, descubrieron el cuerpo de Carolina Flores con heridas hechas con un arma de fuego.

La autoridad comenzó una investigación por homicidio doloso. La principal sospechosa era Érika ‘N’, suegra de la víctima. La culpabilidad de la mujer habría quedado confirmada después de que el periodista C4 Jiménez compartiera el video exacto del ataque.

En las imágenes, se puede ver a Carolina dirigiéndose a una habitación mientras era perseguida por la mamá de Alejandro, esposo de la modelo. Si bien no se logra ver qué pasa en ese cuarto, se pueden escuchar varios disparos.

Momentos después, Alejandro llega a la escena y, de una forma que muchos consideran extrañamente calmada, le pregunta por qué cometió el crimen. En respuesta, Érika le dice que su nuera “la hizo enojar” y la culpa de haberlo “separado” de ella.

Algo que ha llamado mucho la atención del caso fue que el hombre denunciara los hechos un día después. Se cree que hizo esto para darle tiempo a su mamá de escapar. Hasta el momento, la mujer sigue prófuga de la justicia.

Carolina Flores, exreina de belleza asesinada / Redes sociales

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¿Por qué la suegra de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada, estaba enojada con ella?

En entrevista para el programa ‘Desiguales’, Reyna Gómez Molina, mamá de Carolina Flores, contó que su hija y su esposo vivían en Ensenada con su suegra, siendo hasta diciembre del año pasado que decidieron mudarse a la Ciudad de México.

La señora dijo ser muy unida a Carolina y que esta siempre le comentaba que tenía problemas con Érika. No obstante, en aquel entonces no creyó que fuera motivo de alarma.

“No tanto como de alerta, ella y yo éramos muy unidas, siempre hablábamos por videollamada dos o tres veces al día, desde que se fue, ella se fue en diciembre del año pasado”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, los problemas nuera-suegra comenzaron a escalar después de que la modelo quedara embarazada. Al parecer, Érika se volvió controladora.

“Sí me comentaba cada que tenían algún tipo de malentendido me lo platicaba porque éramos muy, muy amigas. Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”. Mamá de Carolina Flores

Finalizó la conversación diciendo que su mayor miedo ya se había cumplido y espera que la muerte de su hija no quede impune: “Lo único que quiero es que se haga justicia. No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor”, expresó entre lágrimas.

¿Cómo fue que la mamá de Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada, se enteró de su muerte?

En otra entrevista para ‘Siéntese quien pueda’, la mamá de Carolina Flores dijo que su yerno fue quien le avisó sobre la muerte de su hija. Señaló que el hombre admitió que su madre fue la autora del crimen y que ya había hecho la denuncia correspondiente.

Cuando le preguntó por qué se tardó un día en reportar los hechos, explicó que estaba haciendo videos para que, en caso de que su bebé fuera llevado a una casa hogar, supieran cómo alimentarlo.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, resaltó.

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