Tragedia en la música: Muere leyenda del rock; así lo despidieron en redes sociales: “Profunda tristeza”

Tras la muerte de Ricardo Pascual, actor de ‘El chavo del 8', ahora, el mundo de la música está de luto y consternado por la inesperada pérdida de un personaje considerado como una leyenda del rock, que se volvió un ícono y dejará mucha tristeza en toda una generación de los amantes de este género. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Aquí te lo contamos!

Cantante “objetivo de investigación” por muerte de menor de edad / Redes sociales

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¿Quién es el cantante de rock que murió, hoy 22 de abril?

Después del deceso de Ricardo de Pascual, se dio a conocer la muerte de Dave Mason, quien fue cofundador de la banda británica ‘Traffic’ y mundialmente reconocido por ser una de las estrellas de rock más importantes a finales de la década de los 60 y principios de los 70.

El compositor fue el encargado de varios éxitos musicales como:



“Feelin’

“Alright”

“Hole in My Shoe”

La muerte fue anunciada por su publicista Melissa Dragich, quien notificó que Dave Mason había partido de este mundo a la edad de 79 años.

“Con profunda y profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Dave Mason. Después de cocinar una increíble cena con su amada esposa Winifred, se sentó a echar una siesta con la dulce estrella (la maltesa) a sus pies” Melissa Dragich

Dave Mason murió a la edad de 79 años de edad. / Foto: Rede sociales.

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¿De qué murió Dave Mason?

Aunque todavía no es información oficial, medios de comunicación locales detallaron que las causas de muerte de Dave Mason se debieron a complicaciones de salud que el artista presentaba en días pasados.

A mediados de 2025, el cantante de rock canceló varias fechas de la gira que actualmente se encontraba realizando. Posteriormente, reveló que se retiraría de los escenarios.

Detalló que presentaba problemas de salud derivados de una infección, aunque nunca reveló de qué tipo.

“Bajar el telón tras 60 notables años de rock” Dave Mason.

Los comentarios sobre la muerte de Dave Mason no se hicieron esperar en redes sociales:



"¡Se nos fue un grande de la música!”.

"¡Qué viva el rock por siempre!”.

“Gracias Dave por hacer famoso al rock”.

“Estarás en cada canción de rock que escuché, Dave”.

Dave Mason tenía complicaciones de salud, sin que hasta el momento hayan sido reveladas. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién fue Dave Mason y cuáles fueron sus proyectos?

Dave Mason nació el 10 de mayo de 1946 en Worcester, Inglaterra. Participó como cofundador de Traffic en el año de 1967 con el cantante y multiinstrumentista Steve Winwood, el baterista Jim Capaldi y el tecladista y saxofonista Chris Wood.

Dave Mason tambien consolidó una carrera en solitario con el debut de ‘Alone Together’, en el año de 1970 y el exitoso sencillo “We Just Disagree” en 1977. Más proyectos en los que participó fueron en las grabaciones con Jimi Hendrix, quien es guitarra en “All Along the Watchtower”,“The Rolling Stones”, Eric Clapton y Paul McCartney,

Dave Mason también colaboró con el rey del pop Michael Jackson en el sencillo “Save Me”, del año 1980.