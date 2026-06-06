¿Existe maldición en La familia P. Luche? Lista de famosos fallecidos sigue creciendo con “Lic. Cortillo”

La muerte de Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al icónico “Lic. Cortillo” en La familia P. Luche, volvió a poner sobre la mesa una teoría que desde hace años ronda a la exitosa comedia creada por Eugenio Derbez. Y es que con el paso del tiempo, varios actores, comediantes y celebridades que aparecieron en la serie han fallecido, alimentando las especulaciones entre los seguidores del programa.

Aunque no existe ninguna evidencia que respalde la idea de una supuesta maldición, el número de figuras que participaron en La familia P. Luche, y que posteriormente murieron ha llamado la atención del público, convirtiéndose en un tema recurrente en redes sociales cada vez que ocurre una nueva pérdida.

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¿Quién era Abraham Pérez, el actor de La familia P. Luche, que murió recientemente?

La muerte de Abraham Pérez conmocionó a los seguidores de La familia P. Luche,. El actor dio vida al famoso “Lic. Cortillo”, un personaje secundario que logró quedarse en la memoria del público gracias a sus breves pero memorables apariciones.

Aunque su participación no fue tan extensa como la de otros integrantes del elenco, el personaje se convirtió en uno de los favoritos de muchos espectadores y su frase “¡Sí, que se largue!” sigue siendo compartida en videos y memes.

La noticia de la muerte de Abraham Pérez el viernes 5 de junio provocó una ola de mensajes de despedida y también reactivó una conversación que lleva años persiguiendo a la producción: la gran cantidad de actores fallecidos que alguna vez formaron parte de la serie.

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¿Qué actores de La familia P. Luche han fallecido a lo largo de los años?

La lista de actores fallecidos relacionados con La familia P. Luche es extensa y reúne a importantes figuras de la televisión, la comedia, la lucha libre y el entretenimiento mexicano.



Abraham Pérez, recordado como el “Lic. Cortillo”.

Sergio Ramos “El Comanche” , quien interpretó al padre de Federica durante la primera temporada y falleció en 2004 por insuficiencia renal.

, quien interpretó al padre de Federica durante la primera temporada y falleció en 2004 por insuficiencia renal. Carlos Cobos, quien también dio vida al padre de Federica en la tercera temporada y murió en 2012 tras sufrir un derrame cerebral.

en la tercera temporada y murió en 2012 tras sufrir un derrame cerebral. Octavio Castro “El Dedotes”, novio de Bibi en la segunda temporada, quien falleció en 2012 debido a problemas hepáticos.

en la segunda temporada, quien falleció en 2012 debido a problemas hepáticos. El luchador Abismo Negro , que apareció como él mismo en la serie y murió en 2009.

, que apareció como él mismo en la serie y murió en 2009. Sammy Pérez, uno de los colaboradores más queridos de Eugenio Derbez , quien falleció en 2021 por complicaciones derivadas del COVID-19.

, quien falleció en 2021 por complicaciones derivadas del COVID-19. Edith González, quien interpretó a María Josefina y murió en 2019 después de una batalla contra el cáncer de ovario.

y murió en 2019 después de una batalla contra el cáncer de ovario. Octavio Ocaña , recordado principalmente por su personaje de Benito en otra famosa serie, quien participó en La familia P. Luche, y falleció en 2021.

, recordado principalmente por su personaje de Benito en otra famosa serie, quien participó en La familia P. Luche, y falleció en 2021. Miguel Galván, actor y comediante que apareció en la primera temporada.

que apareció en la primera temporada. Javier López “Chabelo”, una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana.

una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana. Juan Verduzco, el inolvidable Don Camerino, uno de los personajes más queridos de toda la serie.

uno de los personajes más queridos de toda la serie. Carmen Salinas , quien apareció desde el primer episodio de la producción.

, quien apareció desde el primer episodio de la producción. Polo Ortín, reconocido actor de doblaje y televisión que participó en la tercera temporada.

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¿Por qué dicen que La familia P. Luche tiene una maldición?

Cada vez que ocurre la muerte de algún actor de La familia P. Luche, resurgen rumores sobre una supuesta “maldición”. En redes sociales, algunos usuarios señalan la cantidad de pérdidas como algo fuera de lo común, lo que ha fortalecido esta teoría con el paso del tiempo.

Cabe destacar que la mayoría de los fallecimientos han ocurrido por causas distintas: enfermedades, complicaciones médicas o accidentes, lo que descarta cualquier relación entre sí. Sin embargo, no existe evidencia real que respalde la idea de una supuesta maldición en la exitosa serie La familia P. Luche