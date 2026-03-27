Luis Manuel Ávila revela si hay pleito por los personajes de La familia P. Luche: ¿Igual que ‘Chespirito’?

El actor Luis Manuel Ávila fue cuestionado sobre si las tensiones que en su momento rodearon a Roberto Gómez Bolaños y al elenco de El chavo del 8 por la pelea de los personajes se repitieron dentro de la producción de la serie La familia P. Luche, ¿qué dijo el actor? Te revelamos los detalles.

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¿Hay pleito con Eugenio Derbez? Luis Manuel Ávila responde sobre su personaje Junior en La familia P. Luche. / Redes sociales

¿Qué problemas hubo entre Chespirito y el reparto de El chavo del 8?

La historia del programa El chavo del 8 también estuvo marcada por procesos legales relacionados con algunos de sus personajes. Uno de los casos más conocidos ocurrió con Carlos Villagrán, recordado por interpretar a Quico, quien dejó el reparto en 1978 en medio de una disputa legal por el uso del personaje.

El conflicto se centró en los derechos sobre Quico y derivó en un proceso en el que el creador del programa, Roberto Gómez Bolaños, obtuvo la resolución a su favor. A partir de ese momento, Villagrán continuó su carrera fuera del elenco original, mientras el programa siguió su transmisión con cambios en su integración.

Otra controversia que se registró con el paso del tiempo involucró a María Antonieta de las Nieves, conocida por dar vida a ‘la Chilindrina’. En este caso también se inició un proceso legal para definir la titularidad del personaje.

Tras la revisión del caso, un juez resolvió que el personaje de la Chilindrina le pertenecía a la actriz, lo que permitió que continuara utilizándolo en distintos proyectos y presentaciones posteriores. Estos episodios formaron parte de la historia que rodeó al elenco del programa con los años.

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Algunos personajes de El chavo del 8 fueron parte de una disputa legal. / Redes sociales

¿La historia de Chespirito se repite en La familia P. Luche de Eugenio Derbez?

En contraste con los antecedentes registrados en El chavo del 8, el actor Luis Manuel Ávila señaló que la dinámica en el programa de La familia P. Luche ha sido distinta en lo que respecta al uso de sus personajes. Durante una entevista con medios, al ser cuestionado sobre posibles similitudes, explicó que en este caso no se ha presentado una situación comparable.

Ávila, quien interpreta a Junior dentro de la historia, comentó que el creador del proyecto, Eugenio Derbez, ha permitido que los integrantes del elenco puedan utilizar a sus personajes fuera del programa, lo que ha facilitado su presencia en distintos espacios.

Todo lo que he hecho siempre desde que empezamos, siempre hablo con Eugenio ptimrto. Le digo: ‘Oye Eugenio, está la siguiente posibilidad, ¿qué se puede hacer?’ Y, la verdad, ha sido Eugenio muy buena onda y nos ha permitido (trabajar con los personajes). Nos ha permitido divertirnos y hacer lo que hacemos, él sabe que cuidamos mucho los personajes y esa ha sido una base muy importante. Luis Manuel Ávila.

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¿Puede usar a Junior? Luis Manuel Ávila explica situación con su personaje en La familia P. Luche. / Redes sociales

¿Quién es Luis Manuel Ávila?

Luis Manuel Ávila es un actor, comediante y cantante nacido el 30 de enero de 1971 en la Ciudad de México. Inició su formación artística en el Taller de Teatro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y continuó sus estudios en distintas instituciones como el Centro de Danza y Teatro Alberto Estrella, así como en espacios dirigidos por figuras como Sylvia Pasquel y Patricia Reyes Spíndola, complementando su preparación con cursos en diversas disciplinas escénicas.

Su trayectoria comenzó en el teatro a principios de la década de los noventa, con participaciones en obras como El juego que todos jugamos, Romeo y Julieta y Don Juan Tenorio, entre otras. Con el paso del tiempo, amplió su actividad a teatro musical, cortometrajes y presentaciones en solitario, lo que le permitió consolidar su presencia en distintos escenarios y foros dentro del país.

En televisión ha participado en programas de comedia y telenovelas desde mediados de los noventa, integrándose a proyectos como Derbez en cuando, La fea más bella, Por ella soy Eva y también ha tenido presencia en cine y otros formatos televisivos, manteniendo una carrera activa en distintos géneros dentro de la industria del entretenimiento.

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