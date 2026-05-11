¿Lisardo enfrenta problemas graves de salud? El actor revela cuál es su última voluntad: VIDEO

El actor y galán de televisión Lisardo Guarinos lanzó tremenda declaración y reveló su última voluntad. Ante los medios de comunicación, el artista ya tiene pensada esta decisión, pero, ¿es por problemas de salud? Acá te contamos los detalles.

Lisardo Guarinos / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Lisardo Guarinos y cuál es su edad?

Lisardo Guarinos es un actor nacido en España, que ha participado en diferentes proyectos para la pantalla chica en México.

Desde el año 2003, cuando llegó a México, se ha mantenido activo en producciones locales, principalmente en telenovelas. Ha participado en varios proyectos destacables como:



Rebelde

Amar sin límites

Yo amo a Juan Querendón

Lola, érase una vez

Palabra de mujer

Rubí

La mexicana y el güero.

Actualmente tiene 55 años de edad. En diciembre de 2008 se casó con la actriz Lissette Gutiérrez, con quien tuvo una hija. La pareja se divorció en 2014.

Ambos mantienen buena relación y en una entrevista a TVNotas en 2022, Lissette declaró que, a mediados de ese año, tomó la decisión de mandar a vivir a su hija con su papá.

La actriz mencionó lo que hizo para que su hija siguiera manteniendo y construyendo una relación con su papá:

”Yo fui quien lo decidí a mediados de este año, consideré que era el momento de que (mi hija) se fuera a vivir con Lisardo en Morelos y se quede con él un rato para que ella siga construyendo la relación con su papá”. Lisardo Guarinos.

Lisardo Guarinos / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Lisardo Guarinos sobre su última voluntad?

En un encuentro con la prensa, Lisardo Guarinos fue cuestionado sobre si cree que hay vida después de la muerte. Ante esto, el actor mencionó no tener interés en el tema. Sin embargo, reveló cuál sería su última voluntad.

“Después de la vida yo no creo (…) No me importa, yo no pienso tanto en eso. Sí quiero que me incineren”. Lisardo Guarinos.

El artista mencionó no hablar del tema con su hija, pero afirmó que la menor vivió la muerte de su abuelo, quien era muy cercano a ella.

“Mi hija y yo no hemos hablado de ello, pero sí vivió muy de cerca la muerte de su abuelo, que era una persona muy allegada, muy cercana a ella, y creo que ha comprendido la muerte y lo va comprendiendo”. Lisardo Guarinos.

El actor hizo estas sorprendentes tras el estreno de la nueva temporada de ‘Muere por Marilú’ de la productora Rosar María Noguerón.

La serie de Televisa Univisión se estrenó el 10 de mayo el canal de Las estrellas y será transmitida todos los domingos a las 19:30 horas. Lisardo Guarinos actúa con otros destacados artistas como Mara Escalante, Laura Luz y Alma Rosa Añorve.

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¿Cuál es el estado de salud de Lisardo Guarinos?

El actor Lisardo Guarinos no enfrenta ningún problema de salud grave, ni ha hecho declaraciones al respecto. Incluso, en el pasado señaló que siempre le ha gustado “cuidarse”.

“Soy un poco vanidoso, lo justo. Me gusta cuidarme, me gusta verme bien y, además, mi profesión me hace ser así; hay que cuidarse. Me encantan las canas y no me gusta cuando me las quieren quitar porque me quitan mi personalidad”. Lisardo Guarinos.