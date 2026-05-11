Pati Chapoy cree que el alma de Daniel Bisogno podría estar en el infierno, ¿cuál es la razón?: “Era peor…”

A principios de este año, se cumplió el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’. En aquel entonces, familiares, amigos y colegas no dudaron en recordarlo con emotivas palabras y en organizar algunos eventos en su honor.

El tema resurge luego de que, en una reciente entrevista, Pati Chapoy admitiera creer que el alma del apodado ‘Muñe’ podría estar “en el infierno”. ¿Cuál es la razón? Esto fue todo lo que dijo.

Daniel Bisogno / Mezcalent

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¿Cuándo y cómo murió Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 por complicaciones de salud derivadas del trasplante de hígado al que se sometió en 2024. La operación fue todo un éxito y todo indicaba que se recuperaría sin ningún problema.

No obstante, las cosas cambiaron con el pasar de las semanas. Fue hospitalizado en varias ocasiones por diversas complicaciones, incluyendo una fuerte infección en las vías biliares. Su hermano Alex comentó que el conductor se sometió a un intenso tratamiento de antibióticos durante los últimos días de su vida.

“Daniel había tenido una mejora en los últimos tres días y estábamos muy ilusionados porque estaba reaccionando bien a los medicamentos. Hubo un cambio de tratamiento y comenzó a ser él otra vez. Esta maldita bacteria dañó otras partes de su cuerpo y hasta el último momento, Daniel luchó como un guerrero porque así fue siempre”, indicó.

Los problemas médicos de Daniel comenzaron en 2023. En aquel año, le diagnosticaron un daño hepático severo. Los médicos le mencionaron que su hígado era “inservible” y que su mejor opción sería un trasplante.

De acuerdo con reportes oficiales, la causa de su deceso fueron complicaciones quirúrgicas y hepáticas derivadas de una falla multiorgánica.

Daniel Bisogno / Mezcalent

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Esto dijo Pati Chapoy sobre el alma de Daniel Bisogno

Recientemente, Pati Chapoy fue entrevistada por su colega y amiga, Matilde Obregón. Durante la conversación, se tocó el tema de Daniel Bisogno. Obregón, de forma directa, le preguntó si creía en Dios.

La titular de ‘Ventaneando’ fue tajante y dijo no creer en Dios. Señaló que, para ella, el “concepto de un todopoderoso es fantasía” y un “pretexto” que usa la gente para no esforzarse. Posteriormente, admitió no saber dónde estará el “alma de Daniel Bisogno”, por lo que no podría descartar la idea de que estuviera en el infierno.

“Ha sido el colaborador que más problemas me ha dado. Se solucionaron. No hacía caso. Era peor que eso, me refiero a que (le decía): ‘Daniel, estamos transmitiendo, no estés comiendo’. No sé en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno. Lo único que le tengo que decir en este momento a Daniel es que siga en paz, que aquí todos en ‘Ventaneando’ estamos cuidando a (su hija)”. Pati Chapoy

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el hermano de Daniel Bisogno?

En la plática, Pati Chapoy también expresó su sentir ante la guerra de dimes y diretes que ha tenido con Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno. La periodista dijo seguir muy “ofendida” con Alex por diversos motivos.

En primer lugar, recordó que el exconductor de ‘Al extremo’ la acusó de haber “matado” a su mamá al hablar públicamente sobre la salud del ‘Muñe’. La comunicadora aseguró que la madre de Daniel murió, al parecer, por su delicado estado de salud y supuestos malos cuidados.

También insistió en que, presuntamente, Alex le robó a su hermano el mismo día de su muerte. Según Pati, Alex se metió al departamento de Daniel y “se llevó hasta la tostadora”.

A la par de eso, Chapoy insistió en que, aparentemente, Alex quería tener “el legado” de Daniel tras su muerte, algo que, en sus palabras, sería “imposible”, ya que Dani era alguien “auténtico”.

“Él, en su ignorancia, seguramente creyó que él se iba a quedar con el legado profesional de su hermano, pero Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie. Alejandro no tiene lo que a su hermano le sobraba, que era simpatía, ingenio, sarcasmo. Para una persona como Alejandro, es muy fácil encontrar a quién le voy a echar la culpa de que no tengo el trabajo que yo quiero”, indicó.

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