Pati Chapoy ¿explota contra Madonna? Critica su “robo” en Coachella; dice que tiene otra “versión”

Pati Chapoy criticó a Madonna tras el presunto robo que sufrió la cantante durante el festival Coachella en Empire Polo Club en Indio, California, ¿qué dijo la conductora de Ventaneando? Te revelamos todos los detalles.

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Pati Chapoy habla sobre el caso de Madonna en Coachella. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Madonna en Coachella?

Madonna asistió al Coachella el viernes 17 de abril como invitada de la cantante Sabrina Carpenter, para interpretar Vogue y Like a prayer, de las canciones más populares de su repertorio. Además, ‘la Reina del pop’ vistió el traje de Confessions on a dance floor, sacando la ropa del baúl de los recuerdos, 20 años después de que presentó el disco del mismo nombre en el evento.

Inicialmente la cantante agradeció por poder participar en el evento: “¡Todavía volando alto desde la noche del viernes en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que hicieron posible traer Confessions II de vuelta a donde comenzó - ¡fue una emoción! Un momento en la historia, que nunca olvidaré! Me siento tan libre”.

Pero no todo fue color de rosa, pues Madonna denunció que le robaron diversas prendas del vestuario que usó durante su presentación con Carpenter. Además, la cantante ofreció una recompensa para que le devuelvan sus pertenencias.

“Descubrí que las prendas vintage que llevé desaparecieron: mi vestuario, que saqué de mi armario personal, chaqueta, corsé, vestido y otras prendas. No es solo ropa, son parte de mi historia. Tengo la esperanza y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estos objetos y se ponga en contacto”, dijo la cantante a través de sus redes sociales.

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Madonna y Sabrina Carpenter en Cpoachella 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy de Madonna tras sufrir un robo?

Pati Chapoy opinó sobre el caso de Madonna y destacó que no se trataría de un robo, sino de un descuido, pues la maleta con la ropa se habría caído del carrito de golf que la transportaba

“Parece ser que el, tengo otra versión, que la maleta se cayó del cochecito de golf que la llevaba. Madonna ya está en la pista número siete. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está grandecita, ya cuando se pele de casquete corto, pues entonces lo puede vender”, dijo.

Además, ante la situación que atraviesa la cantante de temas como Like a virgin y La isla bonita, Chapoy reiteró: “La verdad a mí me vale”.

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Pati Chapoy habló de Madonna. / Redes sociales

¿Qué dicen las autoridades del robo de las prendas de Madonna en Coachella?

El Departamento de Policía de Indio declaró a TMZ que “el sábado 18 de abril de 2026, aproximadamente a las 19:32, el representante de Madonna presentó una denuncia por la desaparición de sus pertenencias”, entre las que se encontraban ropa y joyas, que fueron vistas por última vez en un carrito de golf en el Empire Polo Grounds el sábado 18 de abril de 2026.

Además, las autoridades señalaron que la investigación preliminar arrojó que las bolsas pudieron caerse del carrito “conducido por empleados que se dirigían a cargar las bolsas en un autobús. Al llegar al hotel poco después, el personal se percató de que faltaban las bolsas” y hasta el momento “no hay pruebas que sugieran que las bolsas fueron robadas intencionalmente”, lo que anteriormente mencionó Pati Chapoy.

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