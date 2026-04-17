Erik Rubín ¡por fin! revela la identidad de su novia: ¡Ya no la oculta más! ¿Quién es?

El amor tocó a la puerta del cantante Erik Rubín, que mantuvo la identidad de su novia en secreto por un tiempo, pero finalmente se descubrió quién es la pareja del exintegrante de Timbiriche. Te contamos todos los detalles.

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Erik Rubín presume su relación en redes sociales y finalmente revela la identidad de su novia. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo fue visto por primera vez Erik Rubín con su novia?

A inicios de año, Erik Rubín, cantante de Timbiriche, fue captado en un centro comercial de la Ciudad de México por el lente de Kadri Paparazzi. En las imágenes difundidas se observa al cantante caminando acompañado de una mujer, con quien recorrió distintos espacios.

Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales, donde se aprecia a ambos desplazándose de manera tranquila entre tiendas y áreas comunes de un centro comercial capitalino mientras se comían un helado.

En aquel entonces comenzaron a surgir los rumores de la nueva relación del exintegrante de Timbiriche, además a finales de marzo compartió fotos junto a su novia y a su hija Nina Rubín en el festival Tecate Pa’l Norte, el cual se llevó a cabo en Monterrey Nuevo León.

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Erik Rubín, su novia y su hija Nina en un restaurante. / Redes sociales

¿Cómo reveló Erik Rubín la identidad de su novia?

A través de sus redes sociales, Erik Rubín compartió una historia de su viaje por Guatemala junto a su pareja, sin embargo, en un de las historias mostró su viaje en helicóptero y lo que más llamó la atención fue que etiquetó a su novia, terminando con la incertidumbre.

Tras varios meses de secreto, el cantante decidió revelar la identidad de su novia y se trata de Geraldine Zárate, quién también compartió historias junto al cantante y su viaje por Guatemala, entre las que se encuentran videos y hasta selfies.

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Erik Rubín y Geraldine Zarate de vacaciones en Guatemala. / Redes sociales

¿Quién es Geraldine Zárate, novia de Erik Rubín?

Geraldine Zárate forma parte del consorcio gastronómico Taquearte como directora de Innovación, dentro de una empresa dedicada a la operación de restaurantes especializados en tacos. La marca cuenta con distintas sucursales tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, donde ha desarrollado su presencia en el sector restaurantero.

En el entorno digital, su actividad no está vinculada a la industria del entretenimiento. Su perfil en redes sociales suma cerca de 1,600 seguidores y entre ellos aparecen nombres como Erik Rubín y Mía Rubín. Aún con estas conexiones, el contenido que comparte no está enfocado en actividades públicas o mediáticas.

Las publicaciones que realiza están centradas en aspectos personales, como viajes y momentos con su círculo cercano. En su cuenta predominan imágenes con familiares y amistades.

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