Paulina Rubio ahora sí quiere estar en Timbiriche para recuperar su carrera, pero ¡está poniendo muchas condiciones!

Durante años, Timbiriche ha realizado exitosas giras de reencuentro. Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer y Erik Rubín son quienes se han subido al escenario una y otra vez para consentir a sus fans; sin embargo, en los conciertos han faltado otras figuras importantes de la agrupación, como Paulina Rubio.

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¡Todo indica que sí! Paulina Rubio estaría lista para regresar con Timbiriche, pero no sin exigencias. / Redes sociales

¿Por qué Paulina Rubio no participa en los reencuentros de Timbiriche?

‘La Chica dorada’, que enfrenta una polémica por la custodia de su hijo, se ha negado a participar en este proyecto, pues considera que su carrera en solitario pesa más, pero actualmente se ha visto opacada por escándalos mediáticos y ha perdido fuerza en la escena musical.

Por ello, según personas cercanas a Timbiriche, la cantante se ha animado a unirse a la próxima gira, pues cree que es una gran oportunidad para que la vuelvan a voltear a ver .

“Quieren que el próximo reencuentro sea digno de lo que la agrupación representó para millones de personas. Y la realidad es que Paulina estará aprovechando para retomar su carrera, porque, la verdad, la última década no ha sido la mejor para ella en cuestión musical, y los escándalos por sus temas personales no le han ayudado mucho. Ella quiere que se repita lo que vivió después del primer reencuentro a finales de los 90: Resurgió como ave fénix. Lanzó su disco más vendido y repuntó como una artista pop internacional. Bajó la guardia para estar bien con sus compañeros, pero aún así ¡está poniendo muchas condiciones!”. Fuente TVNotas.

Confiesan que Paulina Rubio preparaba cosas como solista, pero que esperará el boom del reencuentro de Timbiriche. “Pausó el disco en el que estaba trabajando, porque se está enfocando en arreglar sus temas personales y ahora en la gira. Ya cuando se vaya acabando esta, soltará canciones”.

Desde hace varias semanas, se ha hablado sobre una serie de Timbiriche, en la que, se dice, se abordará cómo se formó el grupo, los primeros años de sus integrantes, el paso a la adolescencia y su consolidación. Y aunque no se ha confirmado de forma oficial, aseguran que ya se está grabando en Colombia y que dentro del elenco tendrá a actores como Andrea Chaparro y Luis Rivas.

Sobre esto, nos confirman que el proyecto sí es un hecho, pero que no abordarán temas polémicos a petición de Paulina Rubio. “Todo esto de la serie empezó en 2024. Ya tiene bastante tiempo. Es producción de Televisa y es probable que se estrene a través de ViX a finales de este año. Sé que costó trabajo convencer a Paulina para que participara, porque, aunque es una serie, hasta donde entendemos ellos estarán apareciendo, contando cómo fue estar en Timbiriche”.

“Al principio, Paulina no quería, porque sabía que todos hablarían un poco mal del pasado. Ella no era una ‘perita en dulce’ y sabe que hizo cosas que ahorita serían reprobables, pero era otra época y eran chavos. Por eso decía que no, pero la convencieron con la condición de que no se hablara de eso. De hecho, Alix lleva años tratando de sacar el libro de Timbiriche, contadas por los miembros, pero como Paulina no aceptó y su nombre es marca registrada, no ha podido. Y, seamos honestos, un libro de la vida de Timbiriche sin mencionar a Pau, pues no es lo que el público espera”. Fuente a TVNotas.

Aseguran que la serie fue el primer paso para que ‘la Chica dorada’ participara en el reencuentro musical de Timbiriche, que se viene postergando desde hace 2 años.

“Benny y Erik son los que siempre están hablando con ella. La verdad, las chicas no, y Diego muy de vez en cuando. Como entablaron comunicación para lo de la serie, las pláticas fueron más fluidas entre ellos y fue cuando Benny le empezó a insistir que lo mejor que podría pasar para todos es que ella esté en el reencuentro, que sería el último como grupo. Le dijo que tenía que estar en los shows como parte, no como invitada especial. Fueron varios meses de convencimiento hasta que dijo que sí”. Fuente a TVNotas.

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¡Timbiriche estaría a punto de volver! Y aseguran que Paulina Rubio ahora sí quiere entrarle. / Archivo TVNotas

¿Cuándo es el reencuentro de Timbiriche?

Nos adelantaron las posibles fechas de la gira del reencuentro de Timbiriche tras diversos rumores: “Podría ser en abril del próximo año, justo cumpliendo los 45 años de su primera aparición del grupo”.

Aseguran que Pau quiere seguir siendo la estrella. “Su personalidad siempre ha sido así. De hecho, en el primer reencuentro ellos tuvieron problemas por su actitud. Cuando vino el segundo, Pau no aceptó, y para ellos fue lo mejor. Un gran paso fue que ya se subió a plataformas el disco del primer reencuentro...”.

Finalmente, avanzaron: “El plan es que en varios conciertos suban otros exTimbiriche, como Thalía, Edith Márquez, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, piezas fundamentales de la agrupación”.

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Reencuentro bomba! Aseguran que Paulina Rubio quiere volver a Timbiriche y ya negocia su regreso. / Archivo TVNotas

¿Cómo va la carrera de Paulina Rubio?

Paulina Rubio tuvo momentos de gloria que fueron opacados por sus polémicas personales

Tras su salida de Timbiriche, y después de participar en la telenovela Pasión y poder, en 1992 se lanzó como solista, con el tema “Mío” , que se posicionó rápidamente en el gusto del público.

se lanzó como solista, con el , que se posicionó rápidamente en el gusto del público. Después lanzó 4 discos con sencillos como “Nieva nieva”, “Amor de mujer”, “Sabor a miel” y “Nada de ti”, que fueron grandes éxitos. Con el álbum Planeta Paulina y su tema “Siempre tuya desde la raíz”, el éxito empezó a desaparecer.

Tras el primer reencuentro de Timbiriche, lanzó Paulina Rubio, que contiene el éxito mundial “Lo haré por ti”, el cual vendió más de 3 millones de discos, y se convirtió en el álbum más exitoso de su carrera.

Después de ese gran éxito, lanzó 5 discos más, pero su carrera se fue hacia abajo.

Lanzó su último sencillo en 2024, titulado “Balada pop”, el cual apenas rebasa las 630 mil reproducciones en plataformas.

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Timbiriche estaría cerca de reunirse y Paulina Rubio vuelve a sonar para el proyecto. / Archivo TVNotas

¿Por qué Timbiriche marcó a una generación?

El grupo Timbiriche se formó con los niños de la primera generación del CEA infantil, especialmente hijos de famosos.

se formó con los niños de la primera generación del CEA infantil, especialmente hijos de famosos. Debutaron el 30 de abril de 1982 en Siempre en domingo, donde fueron la sensación. La primera alineación estaba conformada por: Sasha, Benny, Mariana, Alix, Diego y Paulina, y 2 años más adelante se les unió Erik Rubín, quién suele presumir su nueva relación

En 1985 empezaron a mostrar su paso hacia la adolescencia, con el disco Timbiriche rock show, donde sus sencillos tocaron temas como amor y desamor. Fue el último álbum con los integrantes originales. El primero en salirse fue Benny y lo reemplazó Eduardo Capetillo, y al siguiente año salió Sasha, quien fue sustituida por Thalía.

En 1987 lanzaron el disco Timbiriche VII, el cual se considera el disco más vendido de la agrupación. Ese año sale Mariana Garza y entra Edith Marquez.

Para 1990, salen Alix, Thalía y Eduardo Capetillo. Ese año lanzaron Timbiriche X, considerado como el último disco con la esencia del grupo.

Su última etapa fue de 1991 a 1994.

El primer reencuentro fue en 1998.

El segundo reencuentro fue en 2007 para celebrar los 25 años de la formación de la agrupación .

. En 2017 fue el tercero, por los 30 años.

Además, han tenido obra de teatro, documental y hasta un programa para buscar a sus sucesores.

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Reencuentro de Timbiriche: qué se sabe de la posible incorporación de Paulina Rubio. / Archivo TVNotas

¿Qué polémicas ha tenido Paulina Rubio?

En entrevistas, los Timbiriche han dicho que, desde el inicio de la banda, Paulina Rubio fue líder y eso a veces provocaba rencillas entre ellos e incluso provocaba dolores de cabeza a quienes los manejaban .

. A los 15 años se pintó el cabello de rosa sin importar que estaba en teatro con la puesta Vaselina; fue castigada, pero no se quitó el color.

En un show se dio un agarrón con Thalía. Pau le apagó el micrófono a su compañera y ella se vengó jalándole el pelo.

Cuando se lanzó como solista, se dice que le ganó el mote de ‘la Chica dorada’ a Biby, a quien realmente le marcaron esa imagen. Ella, al escucharlo, se adelantó y se presentó.

En el primer concierto del reencuentro en el que estuvo, todo fluyó de la mejor manera, pero para el segundo, Paulina no quiso participar, lo que provocó la molestia de los demás.

Dentro del programa Se busca a la nueva banda Timbiriche, la Pau fue invitada a una gala y ahí se notó la nula relación entre ella y sus compañeras. Incluso se ofreció una conferencia breve y no quisieron compartir micrófono con ella.

Hace un par de años, Mariana Garza confesó que en privado se peleaba seguido con Paulina Rubio

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