Christian Nodal sorprende con radical tatuaje en el brazo: ¿Dedicado a una de sus ex?

Christian Nodal mostró un nuevo cambio en su imagen, pues el cantante apareció con un blackout en uno de sus brazos, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre los tatuajes que habría decidido cubrir, ¿será que fue alguno de su etapa de “alma enamorada” con Cazzu o alguna ex?

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Así quedó el brazo de Christian Nodal tras hacerse enorme blackout. / Redes sociales

¿Qué tatuaje se hizo Christian Nodal?

Christian Nodal, quién recientemente se habría encontrado con su hija, fruto de su relación con Cazzu, se hizo un blacout, un tipo de tatuaje que consiste en cubrir completamente la piel con tinta negra.

Este estilo suele usarse para tapar tatuajes viejos o diseños que la persona ya no quiere mostrar, aunque también hay quienes lo utilizan únicamente por estética.

El blackout se volvió popular en los últimos años entre personas que buscan transformar por completo una zona tatuada sin recurrir a tratamientos para borrar la tinta.

En lugar de eliminar los dibujos anteriores, el área se cubre casi totalmente de negro y, en algunos casos, después se agregan nuevos diseños encima.

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¿Se borró el pasado? Christian Nodal aparece con blackout. / Redes sociales

¿Cómo se ve Christian Nodal con sus tatuajes?

Christian Nodal llamó la atención en sus recientes presentaciones, que algunas registraron bajas ventas de boletos, como en Sonora, pero lo que más generó conversación fue su tatuaje blackout en el brazo izquierdo, zona donde anteriormente tenía distintos tatuajes visibles.

Entre los diseños que tenía podían observarse estaban un águila, un girasol y otros dibujos que ahora quedaron prácticamente cubiertos por completo con tinta negra.

El cambio rápidamente provocó especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el cantante también habría decidido tapar algunos tatuajes relacionados con etapas sentimentales pasadas o con exparejas como Cazzu.

Sin embargo, hasta el momento, el intérprete no ha explicado públicamente qué diseños quedaron debajo del blackout ni cuál fue el motivo exacto de la modificación.

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¿Quién le hace sus tatuajes a Christian Nodal?

El nuevo tatuaje tipo blackout de Nodal lo hizo el tatuador zacatecano Javier Hernández, quien compartió cómo fue trabajar con el cantante sonorense y reveló que fueron tres días de proceso.

“Tatuar a Christian Nodal fue una experiencia muy especial para mí. Al principio estaba un poco nervioso porque no sabía exactamente cómo sería el ambiente o cómo debía comportarme al trabajar con artistas de ese nivel”, escribió en sus historias de Instagram.

El artista también aseguró que tanto el sonorense Christian Nodal como Ángela Aguilar lo hicieron sentir cómodo durante el proceso de realizar los tatuajes.

“Sin embargo, desde el primer momento fluyó de manera muy natural. Tanto él como Ángela aguilar me hicieron sentir cómodo. Son personas sencillas, amables y muy respetuosas, lo que hizo que la experiencia fuera todavía mejor”, dijo el tatuador.

Además, sobre trabajar para Ángela Aguilar y Christian Nodal, quiénes recientemente enfrentaron rumores de divorcio, señaló que fue “sin duda, fue algo muy significativo para mí, no solo por la oportunidad de tatuar a una figura tan reconocida, sino por la calidad humana con la que fui recibido”.

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