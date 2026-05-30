Nodal y Ángela Aguilar juntos en La Plaza de Toros: Ella se sale antes de que acabe el concierto, ¿ruptura?

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a captar la atención del público al aparecer juntos arriba del escenario en uno de los recintos más importantes de Ciudad de México. Su participación ocurre después de las polémicas declaraciones que hizo el sonorense sobre su economía y el impacto que tuvo iniciar una carrera a los 17 años.

Los intérpretes de “Dime cómo quieres” deleitaron a su público al cantar juntos este tema, pero ¿ella salió huyendo del lugar?

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Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en concierto / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Ángela Aguilar junto a Christian Nodal en la Plaza de Torod?

Christian Nodal ofreció un concierto inolvidable en la Ciudad de México, la noche del 29 de mayo, como parte de Pa’l Cora Tour 2026. Desde sus primeros minutos arriba del escenario, tras cancelar un concierto en su natal Sonora, el público se mostró emocionado al escuchar sus más grandes éxitos.

Sin embargo, el momento que acaparó por completo la atención de los presentes ocurrió con la llegada de Ángela Aguilar, quien subió al escenario para interpretar “Dime cómo quieres”, junto a su esposo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a aparecer juntos. / Instagram

"¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”, preguntó Nodal, frase que lo llevó a convertirse en meme en el pasado; a lo que la hija de Pepe Aguilar respondió: “Porque eres mi esposo, Christian”.

Una vez que la cantante de “En realidad” había bajado del escenario, Christian Nodal conmovió a los presentes al compartir un deseo que generó aplausos: “Les deseo a todos que un día encuentren el amor de su vida; vieran qué bonito se siente”.

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¿Por qué Ángela Aguilar abandonó La Plaza de Toros al terminar su interpretación con Christian Nodal?

Después del romántico momento que regalaron los intérpretes de regional mexicano, las cámaras de Eden Dorantes captaron a los hijos de Pepe Aguilar abandonando el recinto discretamente mientras Nodal interpretaba “Adiós amor”, último sencillo de su repertorio.

De inmediato, las especulaciones sobre su relación no se hicieron esperar entre los usuarios, pero horas más tarde salieron a la luz nuevos videos en los que se mostró la verdadera razón por la que Ángela Aguilar salió antes.

En el breve clip se observa que Christian Nodal abandona el escenario entre aplausos y gritos del público por un túnel que lo dirige hasta donde está la intérprete de “En realidad”, quien lo está esperando con los brazos abiertos. ¡No se fue! Solo estaba esperando a su amorcito detrás de bambalinas.

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¿Cuántos años tiene Ángela Aguilar y cuál es la diferencia con Christian Nodal?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por la vía civil el 24 de julio de 2024, se les ha visto involucrados en varias polémicas. Además de su repentino romance tan solo unos días después de que Nodal puso fin a su relación con Cazzu, otro de los temas de los que se habla es la diferencia de edad que existe.

Mientras Christian Nodal tiene 27 años, Ángela Aguilar solo tiene 22, lo que significa que se conocieron cuando la cantante era menor de edad, lo que ha generado varios rumores. Sin embargo, la pareja sigue presumiendo su amor en redes y, ahora, también en conciertos.

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