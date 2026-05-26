Cazzu es captada en Disney ¿con su nuevo novio y su bebé?: ¡Christian Nodal olvidado! FOTO

Entre shows agotados, polémicas con Christian Nodal y demás, Cazzu no deja de ser el centro de atención, pero en esta ocasión es porque fue captada en Disney ¿con su nuevo novio?

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Cazzu desató rumores de nuevo romance. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Cazzu tiene novio?

Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Cazzu e Ignacio Colombara comenzaron a tomar fuerza después de que en redes sociales circularan imágenes donde ambos aparecen juntos en distintos eventos y momentos cotidianos. Las fotografías despertaron especulaciones entre seguidores de la cantante, quienes comenzaron a relacionar la cercanía entre ambos con un posible romance.

La polémica aumentó tras un concierto que la intérprete ofreció en Querétaro, donde una frase dicha por la artista mientras convivía con el público llamó la atención de los asistentes y posteriormente se viralizó en redes sociales. Durante la presentación, Cazzu expresó “él es mío”, comentario que varios usuarios interpretaron como una referencia indirecta a su situación sentimental actual.

Días después, las especulaciones crecieron nuevamente cuando cámaras de Univision captaron a Cazzu e Ignacio Colombara en un aeropuerto tras la salida de la cantante de México. En las imágenes difundidas por el programa se observa primero al fotógrafo descendiendo de una camioneta y posteriormente a la cantante bajando con su bebé en brazos, situación que volvió a generar comentarios en redes sociales sobre la cercanía entre ambos.

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Cazzu y su presunto nuevo novio en pleno concierto. / Redes sociales

¿Cazzu fue a Disney con su hija y compartió fotos con ella?

Cazzu fue vista en un parque de atracciones de Disney junto a su hija, en medio de la gira de Latinaje y de las especulaciones que recientemente surgieron sobre un posible reencuentro con Christian Nodal, quién habría pedido tres días para disfrutar de este lugar turístico, pero no pasó. La cantante argentina fue cuestionada sobre la visita del sonorense a la menor de edad, pero evitó entrar en detalles por cuestiones legales.

Además, en redes sociales los fans compartieron fotos tomadas durante su visita al parque. En una de ellas, se observa a Cazzu posando junto a seguidores mientras recorría las instalaciones, situación que rápidamente generó comentarios entre usuarios que seguían de cerca los movimientos de la cantante durante su estancia en Estados Unidos.

Mientras que Javier Ceriani aseguró que la artista no habría podido compartir públicamente algunas imágenes relacionadas con el viaje de su hija.

“Cazzu, por culpa de Nodal, no pudo postear una foto de su hija con la princesa de Disney, que es lo que ama”, comentó el conductor argentino al referirse a la situación, mientras continúan las especulaciones alrededor de la relación entre ambos cantantes.

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Cazzu compartió algunas fotografías en Disney. Sin embargo, no se le vio a su bebé por ningún lado. / Redes sociales

¿Cazzu y su presunto novio fueron juntos a Disney?

Ignacio Colombara también compartió en sus redes sociales algunos momentos de su visita a Walt Disney World, donde publicó historias en las que se observan distintas áreas del parque de atracciones. Las publicaciones comenzaron a llamar la atención de usuarios luego de que coincidieran con los días en que Cazzu fue vista en el mismo lugar junto a su hija. No obstante, la cantante fue acompañada por sus baílarines.

De acuerdo con comentarios realizados por Javier Ceriani, en una de las historias compartidas por Ignacio Colombara se alcanzaría a escuchar la voz de la cantante argentina diciendo “Wow”, situación que aumentó las especulaciones sobre la cercanía entre ambos. A partir de ese momento, usuarios en redes sociales comenzaron a revisar videos y publicaciones relacionadas con el viaje. Además, Ceriani detalló que presuntamente Colombara le lanzó un beso a Cazzu, en uno de los que sería uno de los momentos más tiernos entre ambos.

Aunque las imágenes, los videos y las coincidencias en el parque desatan rumores, hasta el momento ni Cazzu ni Ignacio Colombara han confirmado públicamente mantener una relación sentimental. Mientras tanto, las especulaciones continúan en redes sociales en medio de la gira “Latinaje” y de las versiones recientes relacionadas con la vida personal de la cantante.

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