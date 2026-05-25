¿Christian Nodal prefiere a a Marc Anthony que a su papá? Tras polémica dice: “Es un regulador en mi vida”

Christian Nodal se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal durante su reciente charla con el compositor y productor Javier Paniagua. Además de recordar sus inicios y lanzar aparentes dardos contra su familia, el sonorense se sinceró sobre su relación con el cantante Marc Anthony.

Cabe recordar que la cercanía entre los artistas comenzó en 2024, cuando una serie de fotos revelaron que Marc Anthony y su esposa, la modelo Nadia Ferreira, fueron los padrinos del enlace civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pese a que Nodal y Marc Anthony no suelen compartir momentos juntos en redes, las recientes confesiones del intérprete de “No te contaron mal” han dejado al descubierto la buena relación que mantienen.

Marc Anthony y su esposa fueron padrinos de Ángela Aguilar y Christian Nodal. / Instagram

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¿Qué dijo Christian Nodal sobre su relación con Marc Anthony?

Durante su plática en el podcast ¿Qué es la música?, Christian Nodal compartió que Marc Anthony se ha vuelto una figura de apoyo en su vida, ya que suele buscarlo cuando está atravesando una situación difícil. Todo esto tras la polémica por el distanciamiento con su padre.

“Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona de la que yo digo, si voy a tomar consejo, va a ser de este cab**". Christian Nodal

Su cercanía con el músico parece ir más allá de lo profesional, pues confesó que sus pláticas suelen extenderse por horas y siempre le brinda un consejo, ya sea en el plano artístico o personal.

Nodal asegura que Marc Anthony es una figura de apoyo. / Redes sociales

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¿Por qué Christian Nodal considera un hermano mayor a Marc Anthony?

El sonorense compartió que suele llamar “compadrito” de cariño a Marc Anthony por la cercanía que surgió cuando se convirtió en el padrino de su boda con la hija de Pepe Aguilar; sin embargo, lo considera un hermano mayor.

“Yo a él lo veo como mi hermano mayor”, confesó; y agregó: “Él ha atravesado por muchas cuestiones y, desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él”.

De acuerdo con el intérprete de regional mexicano, su cercanía se debe a que se ha vuelto un hombre regulador en su vida personal, ya que siempre que tiene un conflicto es la persona a la que recurre.

Nodal asegura que ve a Marc Anthony como un hermano mayor. / Mezcalent/Redes sociales

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¿Christian Nodal ha acudido a Marc Anthony para pedirle consejos sobre Ángela Aguilar?

Sin mencionar nombres, Christian Nodal confesó que la presencia de Anthony es frecuente y, aunque no mencionó a Ángela Aguilar, aseguró que su “compadre” ha estado presente en varias de sus crisis personales.

“Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal. Siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘Compadrito, ¿cómo está para hablar?’” explicó.

La principal razón por la que busca March Anthony es su energía, pues coincide en que “es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía”. De esa forma, dejó claro que su relación va más allá de ser compadres.

Aunque esto fue considerado como un dardo directamente hacia su padre, ya que en los últimos meses han protagonizado diversas especulaciones sobre un distanciamiento. ¡Todo por la marca de Christian Nodal!

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