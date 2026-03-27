¿Niño o niña? Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su segundo bebé con emotivas FOTOS

La espera terminó y el misterio quedó atrás: Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron el género de su segundo bebé, desatando una ola de reacciones entre fans y celebridades. La pareja, que ya comparte a su primer hijo, sorprendió con un anuncio lleno de ternura y detalles cuidadosamente pensados.

Fue a través de redes sociales donde el cantante y la modelo decidieron compartir la noticia que muchos esperaban desde que confirmaron el embarazo.

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Nadia Ferreira y Marc Anthony / Captura de pantalla

¿Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan niño o niña? Así revelaron el género de su bebé

La gran pregunta finalmente tiene respuesta: Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan una niña. El anuncio del género del bebé no fue cualquier publicación, sino una escena cuidadosamente armada que captó la atención de todos.

En las imágenes, la pareja aparece disfrutando de un paseo en yate junto a su primer hijo. Aunque predominaban los tonos azules en la vestimenta, el detalle clave estaba en unos pequeños zapatitos rosas con mariposas que Nadia sostenía cerca de su pancita.

Ese elemento fue la pista definitiva para confirmar que una niña viene en camino. La revelación del género del bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira se volvió tendencia rápidamente, generando miles de comentarios y reacciones en cuestión de minutos. Figuras como Tom Brady reaccionaron con un simple pero significativo “Lindo”.

Por su parte, Lele Pons escribió: "¡Qué emoción Team niña”, mientras que otras personalidades como Antonela Roccuzzo y Ángela Aguilar también se sumaron a las felicitaciones.

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¿Nadia Ferreira quiere tener más hijos con Marc Anthony?

La respuesta es clara: sí. Incluso antes de este nuevo embarazo, Nadia Ferreira ya había manifestado su deseo de tener una familia numerosa junto a Marc Anthony.

En marzo de 2025, durante una visita al programa Despierta américa, la modelo fue cuestionada sobre cómo se veía en el futuro y si planeaba tener más hijos. Su respuesta fue directa y sincera:

“En 10 años, ¡sí me encantaría (tener más hijos)!” Nadia Ferreira

En esa misma conversación, añadió: “Verdaderamente mi familia va en primer lugar y, por supuesto que me encantaría, Dios mediante, tener más hijos”.

Ese anhelo comenzó a materializarse poco después. El 28 de enero, mientras celebraban su tercer aniversario de bodas, Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron públicamente que estaban esperando a su segundo bebé.

“¡¡Feliz tercer aniversario!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. (Nuestro hijo) va a ser un hermano mayor”, escribió la pareja en aquel momento.