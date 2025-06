¡Brandon Peniche y Kristal Cid sorprenden con original “gender reveal”! ¿Es niño o niña?

La industria del espectáculo recibió con alegría y sorpresa la noticia de que Brandon Peniche y Kristal Cid están a punto de convertirse en familia numerosa.

La pareja, que anunció su tercer embarazo el pasado 28 de mayo, decidió compartir con sus seguidores un emotivo y original gender reveal que, como era de esperarse, se volvió viral y desató una ola de reacciones en redes sociales. Entre ternura, emoción y propuestas para el nombre de la pequeña, la pareja dejó ver su lado más familiar y romántico.

Brandon Peniche y Kris Cid / IG: @penichebrandon

Mira: Brandon Peniche revela que tuvo un romance con Esmeralda Pimentel

¿Cómo fue la revelación de género del bebé de Brandon Peniche y Kristal Cid?

Lejos del clásico globo o pastel, Brandon Peniche y Kristal Cid optaron por una fiesta de revelación de género bastante creativo: una máquina de garra como las que se encuentran en las plazas para atrapar peluches.

En el video que compartieron en redes, se observa cómo la pareja, acompañada de sus dos hijos, intenta atrapar una esfera dorada entre otras que contenían papelitos de color azul y rosa. La tensión se sentía en el aire, hasta que finalmente lograron obtener la esfera que reveló el esperado secreto: ¡una niña!

En redes sociales Kristal también expresó su emoción con sus seguidores: “Y de pronto nuestro mundo se vuelve a pintar de rosa, de emoción y de amor multiplicado x3. Ya casi somos familia de 5 y no podemos estar más felices. Alessia y Bosco la esperan con toda la ilusión y el amor del mundo. Qué afortunados somos, tenías que llegar a esta familia mi bebita, se lo pedimos tanto a Dios y al universo. Falta poquito para tenerte en brazos”, escribió Kristal Cid.

Brandon Pechine hizo lo propio, agradeciendo a su fe: “Estamos felices y agradecidos con Dios y el universo por permitirnos volver a vivir estos momentos tan especiales.”

Por su parte la abuela, Sharis Cid también compartió en redes sociales su sentir: “Estoy tan feliz por ser abuela por tercera vez… ¡y de una niña! Te espero con todo el amor de mi corazón. Estos momentos me llenan el alma y me hacen inmensamente feliz. No seré la mejor mama , ni la mejor ela , pero siempre estoy y estaré… en las buenas, en las malas y en todo lo que venga. Trato cada día de dar lo mejor de mí para ustedes, mis amores. Gracias, por siempre, por darme razones tan hermosas para sonreír y por hacerme tan feliz”, escribió la madre de Kristal Cid.

Lee: Brandon Peniche ¿no soportaba a el Capi Pérez en Venga la alegría? ¿Existe una enemistad?

¿Cómo han vivido Brandon y Kristal esta nueva etapa como futuros papás de tres?

Desde que hicieron público su tercer embarazo, Brandon Peniche y Kristal Cid han compartido con sus seguidores varios momentos de esta dulce espera. Kristal, hija de la actriz Sharis Cid, no ha dudado en mostrar cómo avanza su embarazo con tiernas fotos junto a sus dos primeros hijos, quienes están encantados de convertirse en los hermanos mayores de la nueva bebé.

Por su parte, Brandon Peniche ha expresado en distintas entrevistas que la paternidad es una de las etapas más significativas y gratificantes de su vida. Casados desde 2016, la pareja ha construido una relación sólida que, además de sus éxitos profesionales, destaca por los momentos familiares que no dudan en compartir con sus fans.

Lee: Brandon Peniche y Kris Cid: Tras anunciar su embarazo, se ven envueltos en un tiroteo en Nueva York: VIDEO

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la revelación de género de Kristal Cid y Brandon Peniche?

Como era de esperarse, la noticia de la fiesta de revelación de género de Kristal Cid y Brandon Peniche, desató en redes sociales una ola de buenos deseos, especialmente por parte de amigos y colegas de la pareja, quienes celebraron con entusiasmo que sea una niña la que llegará a sus vidas.