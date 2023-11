Brandon Peniche ¿no soportaba a el Capi Pérez en Venga la alegría? ¿Existe una enemistad?

A casi dos años de su salida de Venga la alegría, Brandon Peniche se sinceró sobre con quién de sus excompañeros no logró tener buena química, a pesar de convivir todos los días durante la pandemia.

Recordemos que Peniche compartió pantalla con Anette Cuburu, Horacio Villalobos, Cynthia Rodríguez, Patricio Borghetti y el Capi Pérez, aunque con este último no tuvo una relación muy cordial.

Recientemente el actor estuvo en una entrevista con Cuburu en su canal de YouTube y confesó que algunos comentarios no le gustaron por parte del comediante, esto afectó su relación con el Capi.

A pesar de no llevar una amistad Peniche aclaró que no tiene sentimientos negativos, ni positivos hacía su excompañero.

Brandon Peniche

“Conno me cae mal, no me cae bien. La verdad me da igual y sin agraviar a nadie ni nada, no hubo química”.