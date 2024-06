Nadia Ferreira festeja el cumpleaños de su bebé con lujosa fiesta; el gran ausente fue Marc Anthony

Nadia Ferreira y Marc Anthony están de fiesta, ya que su único bebé está a punto de cumplir años. Por esta razón, la modelo echó la casa por la ventana y organizó una gran celebración para su pequeño.

Recordemos que el cantante, de 55 años, y la joven, de 25 años, se casaron el pasado 28 de enero de 2023 y dieron la bienvenida a su primer bebé en junio del mismo año.

Nadia Ferreira / Instagram: @nadiaferreira

Nadia Ferreira festeja el cumpleaños de su bebé con lujosa fiesta

A través de sus redes sociales, la paraguaya compartió con todos sus seguidores la lujosa fiesta que le preparó a su pequeño por motivo de su cumpleaños.

Aunque no dio más detalles del evento, Nadia publicó una fotografía junto a su bebé, quien luce totalmente feliz en la imagen. Ambos portaron atuendos de colores pastel para estar acorde a la gran decoración de la fiesta que destacó en diversos globos en forma de ositos y un pequeño pastel de color azul.

Marc Anthony y Nadia Ferreira / Instagram: @nadiaferreira

Aunado a esta enternecedora imagen, Ferreira agregó un bonito mensaje dedicado a su hijo.

“Hoy hace un año que llegaste al mundo, para enseñarme tantas cosas.. Una de ellas es el amor más grande que existe.. Ser tu mamá, hijo mío”. Nadia Ferreira

Agregó: “No hay manera de explicar el amor infinito que siento por ti y la emoción de verte crecer y enseñarte cosas nuevas cada día. Feliz cumpleaños a la bendición más grande de mi vida.”.

Sin embargo, el gran ausente fue Marc Anthony, ya que no se le vio por ningún lado en esta fotografía. No obstante, Nadia dio a conocer a la prensa que el cantante no estuvo en el festejo porque se encuentra de gira en España. Por esta razón, anticipó que cuando el artista regrese a su hogar, festejarán en familia.

Usuarios no tardaron en reaccionar a esta bonita fotografía y felicitaron al pequeño por su vuelta al sol, así como a los padres por festejar un año más de vida a su bebé.

