¡Marc Anthony intentó conquistar a Sandra Echeverría! Faisy revela el inesperado detalle en su programa

En una reciente transmisión del programa nocturno “Faisy nights”, Sandra Echeverría fue invitada para hablar sobre diversos aspectos de su vida profesional y personal. La también cantante se encontró con un ambiente relajado y lleno de bromas, característico del estilo de los anfitriones. Sin embargo, una declaración de Faisy logró robarse el momento y generar sorpresa tanto en el foro como entre los televidentes.

Durante la dinámica de “Red flag y green flag”, una actividad diseñada para que los invitados compartan detalles divertidos de su vida, Faisy comenzó diciendo:

“Yo te he conocido todos y cada uno de tus novios. Esta es una dinámica para ti, hermani, cuando tengas tu late night”.

Aunque estas palabras ya habían captado la atención de Sandra y el público, lo que vino después fue una sorpresa mayor.

¿Marc Anthony tuvo un interés en Sandra Echeverría?

La declaración más impactante llegó cuando Faisy agregó: “También tuviste dates (citas). Te tiraron la onda… Bueno, por ahí hasta Marc Anthony en algún momento te tiró la onda, hermani”. Este comentario desató risas en el set, pero también dejó al público con muchas preguntas.

La reacción de Sandra Echeverría fue inmediata se limitó a reír ante el comentario y, aunque no confirmó ni negó lo dicho por Faisy, optó por no proporcionar detalles adicionales. Su silencio alimentó la curiosidad, y dejó abierta la posibilidad de que, en algún momento, Marc Anthony efectivamente habría mostrado interés en ella.

Dhasia Wezka elogia la belleza de Sandra Echeverría

En medio de la charla y las bromas, otra de las anfitrionas del programa, Dhasia Wezka no perdió la oportunidad de expresar su admiración por la belleza de Sandra: “Neta, tendría que verla en persona. Yo estoy enamorada. Tranquila, me gustan los hombres. No te vayas a espantar, pero si quieres...”, dijo entre risas.

La química entre las presentadoras y Sandra fue evidente, y Dhasia continuó con sus elogios: “Entiendo que tenga mil pretendientes y todo el mundo esté detrás de ella. Es muy guapa”.

Aunque el tema principal de la visita de Sandra Echeverría al programa era hablar sobre su trayectoria profesional y sus nuevos proyectos, la revelación de Faisy sobre Marc Anthony robó por completo la atención. Sin embargo, lo que también quedó claro es la personalidad encantadora y accesible de Sandra, quien se tomó con humor las bromas y comentarios realizados durante la transmisión.

Sandra pasó recientemente por una crisis en su matrimonio y se está dando una tercera oportunidad con Leonardo de Lozanne, su esposo, a quien llamó “el amor de su vida.”

