Esposo de Martha Higareda, Lewis Howes, confiesa lo más difícil de estar casado con ella a meses de la boda

El amor llegó con fuerza a Martha Higareda en 2021 cuando conoció a Lewis Howes, que previamente estuvo relacionado con la conductora Yanet García. Sellaron su amor, Martha y Lewis en una boda, celebrada el 8 de febrero de 2025 en un lujoso hotel de la Riviera Maya y ahora, en una reciente visita a México, el empresario y exjugador de futbol, confesó lo que le cuesta aspectos que le resultan difíciles en su reciente matrimonio.

¿Quién es el esposo de Martha Higareda?

Lewis Howes es un exitoso empresario y conferencista, creador del pódcast “The school of greatness”, que ha sido descargado más de 300 millones de veces. A través de este espacio, ha entrevistado a expertos en crecimiento personal, emprendimiento y bienestar.

Antes de dedicarse al desarrollo personal, Howes tuvo una carrera como deportista. Jugó fútbol americano a nivel colegial, aunque no logró ingresar a la NFL. Previo a su relación con Martha, el empresario estuvo relacionado con la conductora Yanet García.

La actriz contó cómo fue que su esposo conoció a su familia. / Instagram.

¿Qué es lo más difícil de estar casado con Martha Higareda, según su esposo, Lewis Howes?

Según contó el empresario, Martha tiene una fascinación por los temas del pódcast que comparte con Yordi Rosado, como los extraterrestres y los seres del más allá. Yordi ha dicho en el pódcast que Martha tiene el don de ver a personas que ya no están en el plano terrenal.

“Ella es la mejor persona del mundo. No todas las mujeres mexicanas son iguales. Lo especial de ella es que está fascinada con sus conversaciones de su pódcast con Yordi, acerca de espíritus, ángeles y seres de otro mundo y todas esas cosas diferentes, la cultura del mundo espiritual”, explicó Lewis ante el cuestionamiento hecho por una de las panelistas del programa ‘Faisy nights’ sobre lo más complejo de estar casado con una mexicana.

De paso, la feliz pareja recordó cómo fue el momento en que Lewis conoció a la familia de su esposa y se sorprendió por la forma como se comunicaban. “Como buena familia mexicana, todos hablábamos al mismo tiempo y él sólo se me quedaba viendo y me preguntaba si no estaban enojados”, contó Higareda.

La pareja llegó al altar el pasado 8 de febrero en una ceremonia celebrada en un lujoso hotel de la Riviera Maya. / Instagram.

Respecto a las dificultades que pueden derivarse de la convivencia y el día a día en un matrimonio, Martha Higareda y Lewis Howes, los felices recién casados confesaron que viven plenos y que han logrado compaginar sus personalidades para sentirse aceptados uno por el otro.

¿Cómo va el matrimonio de Martha Higareda y Lewis Howes?

“Yo sé reconocer cuando estoy siendo como una niña y él sabe reconocer cuando está siendo un niño, pero no se hace cargo de mi niña ni yo de él. Yo me encargó de mí y él de él. Cada quién se hace cargo de lo que le toca”, dijo Martha, quien compartió que ha trabajado mucho sus emociones en terapia para poder llevar mejores relaciones.