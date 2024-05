Martha Higareda aún no se casa, pero ya le escribe a la cigüeña con Lewis Howes porque ya quiere ser mamá

Martha Higareda y Lewis Howes visitaron México recientemente con un objetivo entre manos: ¡Encontrar el lugar donde se van a casar!

La pareja se comprometió en septiembre de 2023 y ya se encuentran en los preparativos para este gran momento de sus vidas con el que se unirán en matrimonio.

“Vamos a buscar lugares para casarnos, sí, sí (nos casamos en México) no sabemos todavía (si en San Miguel de Allende)”, señaló.

La actriz también dijo que estaba muy feliz y que su prometido también está muy involucrado en los preparativos: “La verdad muy contenta… todas las cosas las estamos decidiendo juntos y más bien va a ser algo mucho más íntimo, entre nosotros”, comentó.

Martha Higareda portó un exclusivo diseño creado por la cofundadora de Paris Jewellers. / Instagram:@parisjewellerscanada

Martha Higareda no puede esperar para formar una familia con Lewis Howes

La actriz también confesó que a pesar de no haber llegado al altar aún, ya se encuentra buscando tener hijos con Lewis y ya están buscando escribirle a la cigüeña para convertirse en padres.

“Por supuesto, sí andamos en eso. Queremos tener dos o tres (hijos)”, reveló.

Martha Higareda y Lewis Howes ya quieren formar una familia y no pierden el tiempo / Instagram

¿Martha Higareda ya encontró su vestido de bodas?

La prensa cuestionó a la querida actriz sobre su vestido, pues se especulaba que usaría 3 diferentes, a lo que ella se sinceró: “¿Sabes que la parte del vestido todavía no lo he visto? Te soy sincera, pero bueno, ya veré en su momento cómo será”.

Aunque sí aclaró que no busca realizar una boda tan extravagante y más bien desea algo más sencillo: “Nosotros queremos hacer algo muy íntimo, no estamos pensado hacer una boda de princesa, de esas así grandísimas, de ese estilo no, sino algo muy chiquito, nosotros, la familia y algunos amigos”, finalizó.

