Ganadora de La casa de los famosos 3 se compromete con Pepe Gámez ¡se enamoraron en el reality!

Hace unos momentos, la exreina de belleza y ganadora de ‘La casa de los famosos 3’, Madison Anderson dio la noticia de que se comprometió con el actor Pepe Gámez durante sus vacaciones en Grecia.

La pareja que se conoció en el reality show de Telemundo sorprendió a sus seguidores al dar la noticia de su compromiso con unas románticas fotografías.

“El ‘sí’ más fácil que he dicho jamás!! No puedo esperar a pasar una eternidad contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y Como me dijiste, siempre seamos una relación de tres. Tú, yo y Dios en el centro”, fueron las palabras con la que la puertorriqueña dio este especial anuncio en sus redes.

¡’Pepison’ llegará al altar! Del reality a la vida real

Recordemos que la pareja conocida como ‘Pepison’ por la fusión de sus nombres no tuvo la oportunidad de vivir su amor en el reality. Sin embargo, ahí se dio el flechazo y en plena recta final, Pepe apoyó a Madison hasta que se convirtió en la ganadora de la temporada.

Pese a que la ex reina de belleza tenía una pareja sentimental, decidió terminar esa historia de amor y darle una oportunidad al actor mexicano. Desde agosto de 2023 tienen una relación que ha enloquecido a los fans y a menos de un año de romance, decidieron no esperar más y comprometerse en matrimonio.

La pareja de LCDLF se comprometió en Grecia / Instagram

Por su parte, Pepe expresó múltiples veces en el programa que quería encontrar un amor bonito y aunque tuvo un breve romance con Aleida Núñez en ‘La casa de los famosos’, este no prosperó y más adelante puso los ojos y su corazón en Madison.

En un video compartido por la pareja se puede ver cómo Pepe sorprende a Madison con el anillo y ella rompe en llanto diciendo que ‘sí’.

Los fans y amigos famosos como Altair Jarabo, Fernanda Romero, Claudia Zepeda, Diego Soldano y José Ron, ya han felicitado a la pareja por su compromiso.