Novio de Verónica Toussaint le dedica emotivo mensaje tras su partida: “Siempre te amaré”

El último novio de Verónica Toussaint, Isaac Ezban, a quien ella le decía de cariño ‘el Güero’, mandó un desgarrador mensaje para la conductora luego de su partida el pasado 16 de mayo, luego de una larga lucha contra el cáncer de mama.

El empresario textiles conoció a la conductora poco después de que le diagnosticaran la enfermedad que acabó con su vida y desde entonces se mantuvo junto a ella.

En su cuenta de Instagram, el novio de Verónica Toussaint escribió un mensaje dirigido a su amada y dijo que sin duda la vida no será igual sin ella. “Gracias por haberme dejado entrar a tu vida y haber podido compartir todo contigo, gracias por tanto amor, por tanta luz, por tantas risas y por tu apoyo siempre incondicional”, comenzó diciendo.

El galán de Verónica se despidió de ella con un mensaje en redes / Instagram

Igualmente manifestó su esperanza de que algún día volverán a verse y estar juntos: “Soy quien soy gracias a ti, siempre te amaré, no entendemos las maneras del universo, pero algo seguro es que te quedas aquí en todas las personas que tocaste. Te nos adelantaste, pero en algún momento nos volveremos a encontrar”, finalizó sus emotivas palabras.

¿Cómo es la historia de amor de Verónica y el Güero?

Según dijo la misma actriz en el programa de HBO, ‘Divina comida’, conoció a su novio y en la segunda cita le confesó que tenía cáncer, para no hacerle perder su tiempo, ni ella ilusionarse si es que él no aceptaba estar con ella bajo su condición.

Sin embargo, el galán le tuvo una respuesta que cambió su historia como pareja y que los mantuvo juntos hasta el final.

Verónica contó: “Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘Ahora es cuando, si te quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó con una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo’”.

El novio de Verónica le dedicó un sentido mensaje / YouTube

Por si fuera poco, el humor en su relación también fue un factor crucial y lo que hizo que tuvieran algo en común, pues Verónica finalizó contando: “era la segunda vez que me veía en su vida, después nos fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice: ‘besas c4br0n, porfa no te mueras’, y solté un carcajadón y para mí la comedia es super importante y que me haya dicho eso fue increíble”, reconoció.

Finalmente, la conductora dijo que sin duda su apoyo había sido fundamental en su proceso combatiendo al cáncer: “Esta persona decidió quedarse en mi peor momento físico y momento más intenso, espiritual y mental y le decía: ‘ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcas con mi energía como soy yo”, concluyó.

