Martha Higareda revela que Yordi Rosado casi arruina un momento clave de su boda con Lewis Howes

El pasado 8 de febrero, Martha Higareda y su ahora esposo Lewis Howes celebraron su boda en la Riviera Maya, en una boda con temática mexicana, rodeados de amigos, familiares y figuras del mundo del entretenimiento.

El evento fue un celebración de amor, alegría y glamour, pero también dejó una anécdota inesperada que, meses después, provocó más risas que angustia: Yordi Rosado, uno de los amigos más cercanos de la actriz, estuvo a punto de arruinar la ceremonia sin siquiera darse cuenta y fue responsable de que la boda se retrasara.

Durante una charla en el pódcast que comparte con el presentador, ‘De todo un mucho’, Martha Higareda reveló el curioso momento en el que su boda casi sufre un contratiempo... por culpa de Yordi.

Yordi Rosado detuvo (sin querer) la entrada triunfal de Martha Higareda

“Salí perfecta de la habitación del hotel, todo a tiempo”, recordó la actriz.

“Al llegar al lugar de la ceremonia, me escondieron junto a mi papá en una habitación para que nadie nos viera antes de entrar al altar. Pero de repente no podemos salir porque hay dos personas vestidas iguales paseándose por el pueblito que no entran a la capilla, y de repente digo yo: '¡Es Yordi!’, y le digo a la wedding planner: ‘No puedo salir con Yordi ahí pasando, mételo por favor a la capilla’”, contó entre risas.

Lo que para Martha era un momento clave —el clásico y emotivo instante en el que la novia camina hacia el altar del brazo de su padre—, para Yordi era simplemente el inicio de una ceremonia a la que, creía él, había llegado puntual.

Yordi Rosado, sin saberlo, causó caos en la boda de Martha Higareda

La reacción del conductor no se hizo esperar cuando se enteró de su error: “Y yo pensando que era el súper chin...n que había llegado mega puntual”, comentó entre carcajadas.

Por suerte, todo quedó en una simpática anécdota. El papá de Martha, lejos de molestarse, también disfrutó del momento. “Mi papá estaba muerto de la risa”, dijo la actriz.

Wedding planner de Martha Higareda metió a Yordi a la capilla

La situación se resolvió cuando la wedding planner corrió a poner orden y metió a Yordi a la capilla, permitiendo que la ceremonia continuara como estaba planeado.

“Luego ya hubo un momento en el que entramos mi papá y yo y estuvo padrísimo”, concluyó Higareda.

Al final, el pequeño caos solo le sumó un toque más personal y divertido a un día inolvidable que para Martha fue uno de los días más felices de su vida.

