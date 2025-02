Martha Higareda y Lewis Howes se casaron y así reaccionó su ex, Yanet García

El fin de semana, la actriz Martha Higareda y el empresario estadounidense Lewis Howes sellaron su amor con una boda íntima en playa del Carmen, Quintana Roo. La noticia fue confirmada por Higareda en sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que capturaron los momentos más significativos del evento.

“¡Estamos casados! Esposo y esposa. ¡Gracias a Dios, a nuestras familias y amigos! Queremos compartirles nuestras primeras fotos de casados. ¡Gracias!”, escribió la actriz en Instagram. También Yordi Rosado compartió fotos de la boda de su querida amiga.

Mientras tanto, la modelo y presentadora Yanet García, quien mantuvo una relación con Lewis Howes en el pasado, compartió instantáneas de su lujoso estilo de vida, sin hacer referencia directa al enlace matrimonial de su expareja.

La historia de amor entre Yanet García y Lewis Howes que terminó mal

Yanet García y Lewis Howes comenzaron su relación en 2019, después de haberse conocido un año antes a través de Instagram. En ese tiempo, la presentadora mexicana se había mudado a Estados Unidos para certificarse como health coach. La conexión entre ambos creció rápidamente, y durante varios años parecían una pareja estable.

Sin embargo, en 2021 su relación llegó a su fin. Según informaciones, la ruptura ocurrió debido a diferencias en sus prioridades y estilos de vida. Una de las razones más comentadas fue el desacuerdo de Howes con la decisión de García de incursionar en la plataforma para adultos, lo que generó tensiones en la relación. Aunque en 2023 la presentadora dejó ver que pudo haber otros motivos, nunca ahondó en detalles.

Tras su separación, la exchica del clima se volvió tendencia en redes cuando realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. Durante la dinámica, uno de sus fans le pidió consejos sobre qué hacer tras ver a su expareja salir con alguien más poco tiempo después de una ruptura.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda). Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar un vacío; es superimportante sanar antes de empezar una nueva relación, rodéate de tu familia y de personas que ames, aprovecha el tiempo para hacer eso que siempre habías querido. Yo me mudé a Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña”, respondió la presentadora.

Estas palabras hicieron que muchos interpretaran su mensaje como una referencia a su relación pasada con Howes y la rapidez con la que comenzó a salir con Higareda.

Sin indirectas en la boda de Lewis Howes y Martha Higareda

A pesar de la expectativa generada por su pasada relación con el empresario, Yanet García evitó cualquier comentario sobre el enlace matrimonial de Howes y Higareda. En su lugar, la modelo publicó imágenes disfrutando de su residencia de lujo y compartió que estaba viendo el Super Bowl 2025.

Esta actitud fue interpretada por muchos como una muestra de que García ha superado su pasado con Howes y sigue adelante con su vida. Mientras tanto, la boda de la actriz mexicana y el empresario sigue siendo tema de conversación en redes sociales.

