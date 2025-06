Yanet García reaccionaría al embarazo de Martha Higareda con su ex Lewis Howes

La bomba mediática estalló cuando Martha Higareda y Lewis Howes anunciaron con entusiasmo que están esperando a su primer bebé, este lunes 23 de junio. La actriz y el empresario compartieron la feliz noticia luego de enfrentar varios obstáculos para lograr el embarazo, incluyendo una delicada cirugía a la que Martha se sometió para remover miomas que le impedían la concepción.

El anuncio no solo generó aplausos y buenos deseos, sino que también encendió los reflectores sobre alguien inesperado: Yanet García, la famosa “Chica del clima” y ex de Lewis Howes quien en su momento aseguró que su ex la cortó y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha Higareda, desatando polémica de una supuesta infidelidad.

Mira: Yanet García, ex del marido de Martha Higareda, se sincera sobre gran sueño que cumplió: “Me preparé mucho”

¿Cómo reaccionó Yanet García tras el anuncio del embarazo de su ex, Lewis Howe, y Martha Higareda?

Yanet García no dejó pasar el momento para colocarse en el centro de la conversación. Apenas se hizo viral la noticia del embarazo, Yanet aprovechó para publicar en sus historias de Instagram fotos de su lujoso departamento en Nueva York, acompañadas de un mensaje que para algunos sonó a indirecta:

“Tener a todo mi equipo aquí en Nueva York ha sido un sueño. Me siento tan agradecida y bendecida”. Yanet García

Aunque las imágenes correspondían a publicaciones anteriores, las reactivó justo cuando el tema de su ex estaba en boca de todos, lo que levantó sospechas entre sus seguidores. ¿Casualidad? Muchos lo dudan y aseguran que fue su forma de recordar que sigue triunfando por su cuenta y sin mirar atrás.

Lee: Yanet García rompe el silencio sobre la boda de Martha Higareda y Lewis Howes: “Muy agradecida”

¿Por qué se habla de un triángulo amoroso entre Yanet, Lewis y Martha?

El romance entre Lewis Howes y Yanet García comenzó en 2019, luego de un flechazo virtual en 2018. Durante dos años compartieron momentos que derretían a sus fans en redes sociales. Sin embargo, en 2021 pusieron punto final a la relación. Aunque oficialmente se habló de “diferencias en prioridades de vida” y del impacto que tuvo la incursión de Yanet en plataformas de paga, las cosas no habrían sido tan simples.

Tiempo después, la propia Yanet dejó caer un comentario que desató el escándalo: “Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha”. La declaración alimentó los rumores de que Howes podría haber comenzado su historia con Higareda antes de cerrar por completo el capítulo con Yanet, lo que muchos interpretaron como una posible traición. Martha, por su parte, aclaró que antes de iniciar su relación verificó que Lewis estuviera soltero. Pero el fantasma de la duda sigue rondando.

Mira: Martha Higareda manda indirecta a Yanet García al presumir su boda con Lewis Howes

¿Cómo es la vida actual de Yanet García ex de Lewis Howes, ahora esposo de Martha Higareda?

Lejos de los dimes y diretes, Yanet García se muestra más enfocada que nunca en su carrera y sus proyectos personales. Actualmente, radica en Nueva York, desde donde impulsa diversos negocios y continúa generando contenido que arrasa en redes.

Viaja acompañada de su equipo y su inseparable perrito, mientras comparte vistazos de su estilo de vida lleno de glamour y éxito. A través de sus publicaciones, transmite una imagen de empoderamiento, bienestar y crecimiento personal, dejando atrás cualquier drama del pasado. Actualmente, esta soltera.