Yanet García, ex del marido de Martha Higareda, se sincera sobre gran sueño que cumplió: “Me preparé mucho”

Hace unas semanas se se estrenó el filme ‘Que huevos, Sofía, donde Yanet García debuta en la pantalla grande. La influencer, conocida como ‘La chica del clima’, nos habló en exclusiva sobre este gran paso que da en su carrera.

Yanet García / Cortesía del artista

Te puede interesar: Yanet García rompe el silencio sobre la boda de Martha Higareda y Lewis Howes: “Muy agradecida”

¿Qué dijo Yanet García sobre su papel en ‘Que huevos, Sofía’?

“Estoy muy agradecida con la oportunidad que me dieron para debutar en el cine mexicano. Cuando me llegó este proyecto, en verdad que me emocioné mucho. Es mi regreso a México después de varios años de estar ausente”.

Que el personaje de ‘Pamela’ llegara a su vida es para ella una señal del destino: “Hice casting. Audicioné y me preparé mucho, porque es una responsabilidad grande. Estudié actuación en Nueva York, donde vivo ahora. Quería prepararme bien y dar lo mejor de mí. ‘Pamela’, mi personaje, es una mujer muy guapa, preparada e inteligente. Tiene su lado noble y su único defecto es que se enamora de la persona equivocada. Cuando se da cuenta del error, toma sus decisiones, que dan un giro en el filme”.

Comparte créditos con actrices como Liliana Arriaga, Giovanna Romo y Ricardo Peralta: “Hicimos una buena mancuerna y equipo. Se nota en la pantalla. Cuando filmamos la película me regresé a México como 2 meses. Fue maravilloso. Recordé mis años cuando hacía televisión y cómo corría de aquí para allá. Comí delicioso. Amo estar en México”.

Yanet García / Redes sociales

No te pierdas: Yanet García y Lewis Howes tuvieron una relación de ensueño, pero terminaron ¿por culpa de Martha Higareda?

Yanet García habla de su nueva vida en Nueva York

“Me encanta vivir en Nueva York. Siempre fue mi sueño vivir por allá. Si salen planes que me hagan regresar a México, yo feliz. Estoy en un proyecto muy personal que voy a lanzar, relacionado con la salud y el bienestar. Además inicié una compañía en Estados Unidos sobre esto. Me encantaría que se expandiera a México, para que la gente se motive y se preocupe por su salud. Quiero dar ese mensaje positivo a las nuevas generaciones”.

Yanet García / Cortesía del artista

“Tengo una vida normal, rutinaria. Además de este proyecto, que requiere toda mi energía y atención, tomo clases de inglés, que me encantan. Mejoro el idioma poco a poco. También tomo cursos de actuación y clases de piano. Me gusta aprender cosas diferentes y renovarme siempre. Siempre vivo mi sueño”.

“Llevo casi 4 años. Iba por un año. ¡Imagínate! Me quedé más tiempo, pero estoy feliz. Me encanta la vida que llevo por allá. Soy una persona a la que le gusta experimentar. Aprovecho las oportunidades que me da la vida. Estoy abierta a hacer cosas diferentes”. Yanet García

Yanet García / Instagram:@iamyanetgarcia

Mira: Yanet García regresa a ‘Hoy’ a cinco años de su salida ¿Vuelve al programa como ‘la chica del clima’?

¿Qué dijo Yanet García sobre las críticas en redes sociales?

Yanet se ha enfrentado a las críticas en redes sociales: “Siempre habrá gente que hable mal de ti en redes. De uno depende qué tanto le damos importancia. Yo he trabajado mucho en mí y en esa parte. Antes me afectaba, ahora no”.

En cuestiones del amor, compartió: “Estoy muy bien y me quiero mucho”, concluyó.