Yanet García y Lewis Howes tuvieron una relación de ensueño, pero terminaron ¿por culpa de Martha Higareda?

Yanet García es una figura pública reconocida por su participación en la televisión en programas como ‘Hoy’ y por ser ‘la chica del clima’ en el programa ‘Las noticias’ en Monterrey. Su relación con el empresario y exfutbolista estadounidense Lewis Howes fue objeto de interés mediático, pero terminó.

La noticia sorprendió a sus fans, pues García estaba tan enamorada que decidió dejar el programa Hoy, donde era una de las conductoras favoritas, poner pausa a su carrera y hasta cambiar de residencia, con tal de pasar más tiempo del exfutbolista profesional.

Recientemente, Lewis Howes contrajo matrimonio con la actriz Martha Higareda en una ceremonia en Playa del Carmen. La boda generó diversas reacciones en redes sociales, y algunos esperaban algún comentario de Yanet García, especialmente por los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Howes con Higareda.

Aunque Yanet García no ha hecho declaraciones directas sobre la boda, su vida personal sigue siendo un tema de interés para sus seguidores. ¿Por qué se separaron? ¡Te contamos los detalles!

¡Martha Higareda y Lewis Howes ya son marido y mujer! / Instagram: @yordirosadooficial

Yanet García y Lewis Howes: ¿por qué terminaron?

Yanet García y Lewis Howes comenzaron su relación en 2019 después de conocerse en Instagram. En aquel momento, la presentadora ya se encontraba en Estados Unidos, persiguiendo su sueño de certificarse como health coach. Durante varios años, su romance parecía sólido, mostrando a una pareja que compartía su pasión por el bienestar y el crecimiento personal.

Sin embargo, en 2021, la relación llegó a su fin. Diversos rumores indicaban que la decisión de Yanet de unirse a una plataforma de contenido exclusivo no fue bien recibida por Howes, lo que generó tensiones entre ellos. Aunque ambos se mantuvieron discretos sobre las verdaderas razones de su separación, la expresentadora del clima dejó ver años después que hubo más factores en juego.

¿Yanet García y Lewis Howes terminaron por Martha Higareda?

Luego de la escandalosa ruptura, la conductora mexicana realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde un seguidor le pidió consejos tras ver a su expareja comenzar una nueva relación rápidamente. La respuesta de Yanet fue contundente y dejó entrever su experiencia personal:

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda). Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar un vacío; es superimportante sanar antes de empezar una nueva relación, rodéate de tu familia y de personas que ames, aprovecha el tiempo para hacer eso que siempre habías querido. Yo me mudé a Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña”, expresó la presentadora.

Sus palabras no tardaron en volverse virales, ya que confirmaron lo que muchos sospechaban: Lewis Howes habría comenzado un romance con Martha Higareda poco tiempo después de su ruptura con Yanet.

Lewis Howes sí engañó a Yanet García con Martha Higareda?

En julio de 2021, TVNotas te dio a conocer antes que nadie, que Lewis Howes y Martha Higareda ya eran novios cuando Martha aún lo negaba, pues un amigo de la actriz fue testigo de su romance.

“Sí, ya andan; lo querían mantener en secreto, pero hace unos días se delataron porque subieron fotos de un evento, donde se ve que él la toma de la cintura y ella la mano”, dijo una fuente cercana a Martha a TVNotas.

Y añadió que la molestia de que Yantet hiciera material exclusivo, solo era un pretexto para terminar: “Sí, pero ya no le importaba su relación con ella; y el colmo fue que mientras se decidía a cortar con Yanet, ya andaba de lo más lanzado con Martha y hasta salieron un par de ocasiones. Lewis aprovechó que Martha le siguió el juego y de ahí se agarró para terminar con Yanet, le puso de pretexto que le molestaba su (cuenta exclusiva)”, finalizó.