Yanet García se muestra sin maquillaje y desmiente video alterado donde luce demacrada

Yanet García, quien recientemente debutó en el cine mexicano en ¡Qué huevos, Sofía!, se sumó a la lista de celebridades que han decidido mostrarse al natural para desmentir ediciones engañosas en redes sociales.

A través de un video, la exconductora del clima expresó su inconformidad ante la viralización de un clip en el que, según afirma, su rostro fue alterado de manera negativa.

Yanet García denuncia manipulación de su imagen en video viral

“Esta soy yo sin maquillaje, ni filtros. No soy perfecta, pero no estoy así como me pusieron. No me parece justo que alteren un video para dañar mi imagen porque no está padre”. Yanet García

García, reconocida como ‘la Chica del clima’ en el programa ‘Hoy’ y las noticias de Televisa Monterrey, ha desarrollado una carrera multifacética. Inició en el modelaje en su natal Monterrey, donde fundó su propia agencia, y ha participado en producciones cinematográficas como ‘Sharknado’ 5 (2017), ‘Bellezonismo’ (2019) y ‘Qué huevos, Sofía’ (2025), además de incursionar en el teatro con ‘Tenorio cómico’ (2019). manipuladas que no reflejan la realidad.

Yanet García reacciona a críticas por su apariencia. / Instagram:@iamyanetgarcia

Yanet García reclama que la sigan relacionando con Martha Higareda y su ex, Lewis Howes.

Además de desmentir la supuesta alteración de su imagen, Yanet García criticó a los medios sensacionalistas que, según ella, buscan relacionarla constantemente con su pasado sentimental. En especial, mencionó que aún recibe preguntas sobre su relación con Lewis Howes, quien recientemente se casó con Martha Higareda, a pesar de que su romance terminó hace cinco años.

“Me siguen preguntando de una relación que terminé hace cinco años. Como no he hablado del tema porque ya no me interesa, ahora quieren vincularme con ‘una imagen devastada en la alfombra roja’”.. Yanet García

Finalmente, la influencer y actriz Yanet García dejó claro que está enfocada en su carrera y no tiene intención de revivir su pasado. Su principal preocupación es que se sigan difundiendo imágenes manipuladas que no reflejan la realidad.

“Ha pasado mucho tiempo. Yo estoy cumpliendo mis sueños y no tengo nada que decir al respecto, solo quiero que se den cuenta de que el contenido que comparten no es real. No sé qué le hicieron al video para que se me viera la piel así", concluyó.

Que lamentable que tengan que hacer este tipo de cosas para poder tener visitas!!! pic.twitter.com/CfzTwFqI4e — Yanet García (@IamYanetGarcia) March 1, 2025

Yanet García y Lewis Howes: ¿por qué terminaron?

Yanet García y Lewis Howes comenzaron su relación en 2019 después de conocerse en Instagram. En aquel momento, la presentadora ya se encontraba en Estados Unidos, persiguiendo su sueño de certificarse como health coach. Durante varios años, su romance parecía sólido, mostrando a una pareja que compartía su pasión por el bienestar y el crecimiento personal.

Sin embargo, en 2021, la relación llegó a su fin. Diversos rumores indicaban que la decisión de Yanet de unirse a una plataforma de contenido exclusivo no fue bien recibida por Howes, lo que generó tensiones entre ellos.

A pesar de que ambos se mantuvieron discretos sobre las verdaderas razones de su separación, Yanet dejó ver años después en su cuenta de Instagram, que Lewis Howes comenzó su relación con Martha Higareda, dos semanas después de haber cortado.

