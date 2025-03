Luis Fernando Peña revela por qué no fue a la boda de Martha Higareda ¿Hay enemistad?

Martha Higareda y Lewis Howes se casaron el 8 de febrero de 2025 en una hermosa ceremonia en Playa del Carmen, Quintana Roo. La boda contó con la presencia de amigos cercanos y familiares, incluyendo a celebridades como Yordi Rosado y Claudia Álvarez. Sin embargo, la ausencia de Luis Fernando Peña, compañero de reparto de Martha en Amarte duele, llamó la atención de muchos.

Para nadie es sorpresa que tras 23 años después de la grabación de la famosa película, la relación entre Martha Higareda y Luis Fernando Peña sigue siendo muy cercana. Recientemente, Martha confesó que durante el rodaje de Amarte duele se enamoró de Luis Fernando. Esta revelación sorprendió a muchos, ya que la química entre sus personajes, Ulises y Renata, siempre fue evidente en la pantalla.

Ahora es Luis Fernando Peña quien ya salió a explicar por qué no asistió a la boda.

Martha Higareda y Alfonso Herrera protagonizaron Amar te Duele junto Luis Fernando Peña. / Facebook: Martha Higareda/ IMDB

Mira: Luis Fernando y Mariana Botas: De un pleito en “Todos a bailar” a su reencuentro en “La señora presidenta”

Luis Fernando Peña rompe el silencio sobre su ausencia en la boda de Martha

Luis Fernando Peña, recordado por su papel en Amarte duele, fue cuestionado recientemente sobre los motivos de su inasistencia a la boda de su excompañera de reparto, Martha Higareda. Durante una grabación de Masterchef celebrity, programa en el que participa actualmente, el actor aclaró que no asistió simplemente ¡porque no fue invitado!

Con su característico sentido del humor, Peña explicó que no le afectó quedar fuera de la lista de invitados. En declaraciones recogidas por el periodista Ernesto Buitrón, el actor comentó:

"¿Cómo voy a ver que se está casando con otro? Obviamente no, no fui. Pues mira, la verdad es que no me invitaron y no pasa nada” Luis Fernando Peña

Lee: Luis Fernando Peña desata polémica por comentario sobre la gastronomía veracruzana: “No se lo tomen personal”

¿Por qué Martha Higareda no invitó a Luis Fernando Peña?

La ausencia de Luis Fernando Peña en la boda de Martha Higareda causó sorpresa entre los seguidores de la icónica película Amarte duele. Muchos esperaban que el actor estuviera presente en la celebración, debido al fuerte lazo que ambos construyeron durante el rodaje del filme.

Sin embargo, Peña dejó claro que no hay resentimientos y que entiende que no siempre se puede incluir a todos en eventos tan personales. A pesar de no haber recibido una invitación, el actor reafirmó el cariño y respeto que tiene por Martha, asegurando que su amistad sigue intacta.

“O sea, yo entiendo que no siempre vas a estar invitado y mi relación de amistad con Martha no se va a ir a la basura ni se va a terminar. Sería lo más ridículo que uno puede hacer” Luis Fernando Peña

Se sabe que cuando Luis Fernando Peña contrajo matrimonio con su esposa Aly Noris el 27 de octubre de 2023, Martha Higareda sí fue invitada pero no asistió. Al respecto, Peña asegura que también lo entiende.

“Pertenezco a una generación donde el bullyng y este tipo de cosas no nos hacen daño.” Luis Fernando Peña

Hasta ahora la actriz no ha emitido comentario alguno al respecto.

Luis Fernando Peña y su esposa Ali en el estreno de Hablar o morir / Luis Pérez

Te puede interesar: Yanet García rompe el silencio sobre la boda de Martha Higareda y Lewis Howes: “Muy agradecida”

La amistad que nació en ‘Amarte duele’ y perdura en el tiempo

Luis Fernando Peña y Martha Higareda se conocieron en el set de Amarte duele, película que se estrenó en 2002 y que marcó un antes y un después en sus carreras. En el filme, los actores interpretaron a Ulises y Renata, una pareja que vivió un romance trágico que se convirtió en un referente del cine mexicano.

A lo largo de los años, ambos han expresado el cariño que sienten por este proyecto y la nostalgia que les genera recordar aquellos momentos. Además, han resaltado que, más allá del éxito de la película, lo más valioso que obtuvieron fue la amistad con sus compañeros de reparto.