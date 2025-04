¿Martha Higareda cree en los ovnis? Actriz sorprende con su creencia sobre los extraterrestres

Pese a que es una de las actrices más queridas de México, Martha Higareda, quien hace unos meses se casó con su novio Lewis Howes, ha dado mucho de qué hablar en los últimos años por algunas anécdotas que ha contado.

Y es que los internautas han asegurado que muchas de sus historias son poco creíbles o, al menos, exageradas. Entre las más sonadas está la vez que aseguró haber aprendido a hablar cuando apenas tenía 4 meses de edad.

En esta ocasión, la actriz causó mucho revuelo en redes sociales al revelar la creencia que tiene sobre los extraterrestres.

Martha Higareda / Facebook: Martha Higareda

Te recomendamos: Yanet García y Lewis Howes tuvieron una relación de ensueño, pero terminaron ¿por culpa de Martha Higareda?

¿Qué dijo Martha Higareda sobre los extraterrestres?

Durante un reciente capítulo de su pódcast, la celebridad dijo no creer en los extraterrestres, al menos no de una manera convencional.

Martha considera que los seres de otro mundo, en realidad, son humanos que vienen de “otro lugar” y su tecnología pudo haber sido creada “en este mundo”.

“Yo siempre he pensado esto: ¿Qué pasaría si fuera nuestra propia tecnología? ¿Por qué será que los primeros UFO (nombre que se le ha dado a los ovnis) que fueron vistos por ahí de 1950, se ven como tecnología de esa época?, ¿Por qué se ve que su tecnología ha ido avanzando con la nuestra?”, expresó.

La famosa hizo hincapié en que la ciencia ha avanzado hasta el punto en que ya se puede “modificar el ADN y crear clones” y planteó la posibilidad de que los extraterrestres realmente sean seres humanos “modificados”.

“¿Qué pasaría si estos seres humanoides, en realidad, fueran experimentos nuestros?” Martha Higareda

No te pierdas: Yanet García rompe el silencio sobre la boda de Martha Higareda y Lewis Howes: “Muy agradecida”

¿Martha Higareda es “conspiracionista”?

En su video, también mencionó el ‘Blue beam’, una teoría que dice que los gobiernos, en complicidad con la NASA, engañarían a la humanidad con una supuesta “guerra intergaláctica” para crear “un nuevo orden mundial”.

Si bien no admitió si cree o no en esto, invitó a todos sus seguidores a que investigaran más del tema y se plantearan su veracidad.

“Nosotros tenemos que estar bien alertas. El aviso es algo que todos vamos a vivir, acompañado de cosas muy feas. Imagínense que esto ocurriera, que hubiera una especie ataque simulado por parte de ‘extraterrestres’. Hay que tener cuidado”, manifestó.

Martha Higareda / Facebook: Martha Higareda

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la creencia de Martha Higareda sobre los ovnis?

Por supuesto sus declaraciones obtuvieron muchas reacciones divididas en redes sociales. Si bien algunos creen en sus palabras, otros la tacharon de “loca” por “desinformar a la gente para crear pánico”.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en internet:



“Ya se volvió loca”

“Deja de desinformar a la gente”

“Ahora sí te pasaste, Martha”

“Debemos estar atentos”

“Eres muy valiente por divulgar muchas de las cosas que nos han ocultado”

“El mundo entero debería ver tu video”

Hasta el momento, Martha Higareda no se ha pronunciado a las críticas que ha recibido por hablar de este tema. No obstante, en su momento aseguró que las burlas que han generado sus anécdotas no le interesan.

“Yo tengo libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no. Creo que lo que mejor puede hacer es reírse de uno mismo”, indicó.

Mira: Luis Fernando Peña revela por qué no fue a la boda de Martha Higareda ¿Hay enemistad?