Martha Higareda manda indirecta a Yanet García al presumir su boda con Lewis Howes

La actriz mexicana Martha Higareda y el empresario estadounidense Lewis Howes ¡se casaron! Los famosos sellaron su amor en una ceremonia privada en Playa del Carmen, Quintana Roo, el pasado fin de semana. La boda, que contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, se destacó por la elegancia y exclusividad de la cultura mexicana.

Horas después de la celebración, Higareda compartió una serie de fotografías en sus redes sociales expresando su felicidad por este nuevo capítulo en su vida. "¡Estamos casados! Esposo y esposa. Gracias a Dios, a nuestras familias y amigos. Queremos compartirles nuestras primeras fotos de casados. ¡Gracias!”, escribió la actriz en Instagram.

Entre los invitados, destacó la presencia del amigo de Martha, Yordi Rosado, quien no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a la pareja. “Hace mucho que no veía en una pareja tanto amor, felicidad y congruencia… Los amo con todo mi corazón y les deseo que sean felices por siempre”, expresó.

¡Martha Higareda y Lewis Howes ya son marido y mujer! / Instagram: @yordirosadooficial

¿Qué dijo Martha Higareda sobre Yanet García, ex de su esposo?

Mientras Higareda y Howes seguían celebrando su unión, la actriz aprovechó para compartir un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado como una indirecta a Yanet García, expareja del empresario.

“Desde nuestra libertad y alegría nos hicimos marido y mujer. Amor, fe, aceptación, alegría, amabilidad, curiosidad, crecimiento, son solo algunos de los valores que traemos a nuestro matrimonio”, publicó la actriz.

Además, agregó: “Estoy tan agradecida por tu pasado, las lecciones que aprendiste y que yo aprendí, y nuestras historias antes de conocernos. Dios solo nos estaba preparando para estar juntos”.

Estas últimas palabras de la actriz generaron especulaciones, ya que Howes tuvo una relación con Yanet García hasta el 2021 y luego se conocieron y comenzaron su relación.

No obstante, la presentadora y modelo ha insinuado en entrevistas previas que los tiempos de la ruptura con Howes y el inicio de su romance con Higareda no coinciden del todo.

¿Cómo reaccionó Yanet García a la boda de su ex Lewis Howes con Martha Higareda?

Mientras Martha Higareda compartía la felicidad de su boda, Yanet García reaccionó a la unión de la actriz en con su ex y optó por publicar en redes sociales imágenes de su lujoso estilo de vida en Nueva York y de su asistencia al Super Bowl 2025. Aunque no hizo ninguna mención directa al enlace de su ex, su actitud fue interpretada por algunos como una forma de demostrar que ha seguido adelante.

Yanet García es conocida por su participación en el programa ‘Hoy’ y por su popularidad en redes sociales, ha mantenido un perfil exitoso desde su separación de Howes. Actualmente, vive en Manhattan, donde continúa con sus proyectos en plataformas digitales de contenido exclusivo, enfocándose en su carrera como health coach.

