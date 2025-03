Yordi Rosado devela su estatua en el Museo de Cera

El conductor Yordi Rosado ya quedó inmortalizado al develar su estatua en el Museo de Cera el pasado miércoles por la noche, donde estuvo acompañado de su familia y amigos más cercanos. El también escritor no pudo aguantar las lágrimas de la emoción.

Yordi Rosado y su figura de cera / Francisco Mancera / TVNotas

Mira: Yordi Rosado anuncia lamentable muerte de ser querido: “El mejor padre”

Yordi: Emoción y gratitud por su estatua de cera

En un encuentro con los medios, Yordi agradeció a toda su familia por acompañarlo en este día tan especial para él: “Estoy muy emocionado y halagado, esto me lo habían dicho hace como diez años y pensé que era como un sueño que algún día se iba a concretar”.

“Ahora que se logró, estoy muy agradecido con la gente, agradecido porque por muchos años me han regalado su tiempo, su apoyo. Agradecido con la prensa, con la vida y con Dios que me puso donde hay trabajo que amo con todo mi corazón. Hoy quedo inmortalizado y estoy que no me la creo”.

Yordi Rosado se emocionó por contar con su figura de cera en el museo / Francisco Mancera / TVNotas

Yordi comentó que esto significa una gran responsabilidad en su carrera: “Siempre es una gran responsabilidad ser una figura pública, una figura de cera no va a cometer ningún error ni meterse en ningún problema. Una persona sigue haciendo cosas buenas y malas y espero seguir correspondiendo a mis hijos, a mi familia y al público que están ahí”.

“Está lindo esto, porque hicieron dos figuras de cera, una de tamaño completo y otra que está sentada como si estuviera entrevistando. Para que la gente se siente y se tome la foto con esa figura, no sé si aquí mismo o en otro museo”.

Puede gustarte: Yordi Rosado cuenta su insólita experiencia al beber suavizante de telas: ¿Qué pasó?

Memo del Bosque / Redes sociales

Salud de Memo del Bosque, amigo de Yordi

Respecto a la salud de Memo del Bosque, comentó que fue su primer productor en televisión: “Sé que está pasando por un mal momento. Me duele mucho, ya que hace poco estuvimos juntos y adoro a Memo. Mucha gente tal vez no lo sabe, pero Memo del Bosque fue uno de los primeros productores de Otro rollo. A Memo le mando todos los besos del mundo, la mejor vibra del mundo, para que se recupere y esté bien”.

“No me he podido comunicar con él ni con su esposa porque tengo entendido que están fuera de México hospitalizado”.

Yordi Rosado estuvo en TVNotas en El mitangrit de Horacio y contó sobre sus inicios en Otro rollo y sobre cuándo se independizó y empezó a crecer. También platicó de su familia y que se divorció y se volvió a casar con la misma mujer. Además contó sobre cómo logra emocionar a sus entrevistados.

No te pierdas: Omar Chaparro y el anillo equivocado: Yordi Rosado revela una divertida anécdota sobre la ‘vision board’