Martha Higareda celebra su despedida de soltera a lo grande, entre amigas y en Los Cabos

Martha Higareda está afinando los últimos detalles para su próxima boda con el empresario y escritor estadounidense Lewis Howes, quien le propuso matrimonio en septiembre de 2023.

El fin de semana pasado, la actriz celebró su despedida de soltera y compartió con sus seguidores en Instagram algunos momentos especiales de la reunión.

"¡Las amo tanto, chicas! ¡Todas son mujeres maravillosas! ¡Tengo mucha suerte de tener su amistad y apoyo! Siempre me ha gustado esta frase: ‘al lado de cada mujer fuerte hay una tribu de mujeres que la respaldan’. ¡Gracias por todos los momentos que han estado conmigo, en los altibajos y en este hermoso cóctel llamado vida!”, fue el emotivo mensaje que escribió junto a las fotos del evento.

Martha Higareda está comprometida / Instagram: @marthahigareda

Higareda aprovechó la ocasión para agradecer a sus amigas por estar a su lado en momentos cruciales de su vida.

La celebración se llevó a cabo en Cabo San Lucas, donde disfrutaron de una experiencia única que incluyó un relajante día de spa, un paseo en yate y la estancia en un hotel de lujo. En las imágenes, se puede ver a las amigas de la actriz disfrutando juntas del mar, sonrientes y relajadas. Todas vestían trajes de baño negros y se protegían del sol con gorras y lentes de sol.

Martha Higareda: ¿Cuándo y dónde será su boda con Lewis Howes?

Durante una entrevista reciente, Martha Higareda adelantó que su boda con Lewis Howes está programada para principios de 2025. Aunque en un inicio la actriz de ‘No manches, Frida’ contempló la pintoresca ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, como escenario de su enlace, finalmente decidieron explorar otras opciones.

La pareja ha optado por una celebración más íntima y personalizada que refleje su estilo y relación. Según comentó Higareda, el destino podría incluir una playa, creando un ambiente relajado y exclusivo. Su prioridad es que el evento sea pequeño, con la presencia de familiares y amigos más cercanos.

Lewis Howes: El exitoso empresario y prometido de Martha Higareda

Lewis Howes, originario de Ohio, Estados Unidos, es un exjugador de fútbol americano que ha forjado una exitosa carrera como autor, empresario y orador motivacional. Es conocido principalmente por su pódcast ‘The School of greatness’, en el que conversa con figuras destacadas para explorar las claves del éxito. Sus libros, como’The school of greatness’ y ‘The mask of masculinity’, han sido éxitos de ventas en la lista del ‘New York Times’.

Además de su faceta empresarial, Howes se ha consolidado como un influyente orador motivacional. Sin embargo, en los últimos años, su vida personal también ha captado la atención mediática debido a su relación con la actriz mexicana Martha Higareda. La pareja inició su romance en junio de 2021 y, tras dos años juntos, Lewis le propuso matrimonio a Higareda el 9 de septiembre de 2023, durante una conferencia en Columbus, Ohio.

