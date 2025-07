Andrea García, hija de Andrés García, anuncia compromiso en París: “Dije que sí”

Andrea García, hija del fallecido actor Andrés García, anunció a través de sus redes sociales que comprometió con Larry Orbinson, representante y productor de talentos en Avatar Entertainment.

La propuesta ocurrió nada menos que en París, ciudad que suele ser escenario de las historias más románticas. Desde el elegante restaurante La Plume by Madame Rêve, con una vista panorámica de la ciudad, Andrea dijo “sí” al amor de su vida, que le entregó el anillo.

“Dije que sí @larryorbinson te amo más allá de este mundo, no puedo esperar para crear más recuerdos juntos”, escribió la actriz junto a una foto en la que luce radiante, mostrando el anillo de compromiso mientras sonríe al lado de su prometido.

Andrea García se compromete con Larry Orbinson. / Instagram: @realandreagarcia

Andrea García se compromete con su pareja Larry Orbinson y le dedica mensaje de amor

La imagen publicada por Andrea muestra a la pareja visiblemente emocionada, vestidos en tonos oscuros y abrazados en una atmósfera íntima y parisina. A la declaración de amor de la actriz, Larry Orbinson respondió con un mensaje igual de conmovedor:

“Andrea García me haces el hombre más feliz y afortunado del mundo. Espero con ansias muchos, muchos años como esposos, mi vida, mi hermoso corazón, mi miel, mi adorada”, escribió el productor, dejando claro que su historia de amor apenas comienza un nuevo capítulo.

Las felicitaciones no tardaron en llegar por parte de amigos y seguidores de Andrea, quienes celebraron esta etapa en su vida personal y el inicio de una nueva aventura amorosa.

¿Andrea García estaba distanciada de su papá, Andrés García?

Durante muchos años se especuló sobre una supuesta ruptura entre Andrea y su padre, el icónico Andrés García, especialmente en los últimos años de vida del actor. Sin embargo, en una entrevista concedida hace un año al programa ‘Ventaneando’, Andrea aclaró que sí logró una reconciliación con él antes de su fallecimiento.

“Yo me siento en paz. Tuve la oportunidad de conectar bonito de alma a alma con mi papi antes de que falleciera. La herencia que me dio me la dio en vida, no material, pero sí espiritual: las memorias, los aprendizajes, todo lo compartido... Todo se exagera. Hay muchas mentiras, pero yo sé la verdad y ese capítulo quedó cerrado con broche de oro”, expresó en aquella ocasión.

¿Quién es Larry Orbinson, el hombre con el que se casará Andrea García, hija de Andrés García?

Larry Orbinson es un profesional del entretenimiento con amplia trayectoria como manager y productor. Actualmente trabaja con la agencia Avatar Entertainment, donde representa a actores, directores y guionistas en Hollywood.

Aunque mantiene un perfil discreto en redes sociales, ha sido una figura constante de apoyo para Andrea en los últimos años. Con esta propuesta, su historia da un paso más hacia el altar y pone a la hija del recordado galán mexicano en el centro de los reflectores, esta vez, por amor.

Se desconoce cuánto tiempo lleva con Andrea García, lo cierto es que en su perfil de Instagram aparece en varias fotos junto a su prometida.

