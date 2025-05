Viuda de Andrés García enciende las alarmas por su salud, en medio del pleito por la herencia VIDEO

La viuda de Andrés García, Margarita Portillo, está en una batalla legal por la herencia del actor con Roberto Palazuelos. Recientemente rompió el silencio sobre su salud y esto desató las alarmas por la situación. Margarita confesó en una entrevista que a raíz de la muerte del actor, no se ha sentido bien. Su salud se ha vuelto un tema de preocupación. ¿Qué dijo?

Andrés García y Margarita Portillo posando sonriendo a la orilla del mar / Instagram: @ andresgarciatvoficial

Te puede interesar: ¿Andres García abusó de Sabine Moussier? Ella responde con polémica declaración: VIDEO

¿Qué le pasó a la viuda de Andrés García, Margarita Portillo?

En entrevista para ‘Sale el sol’, a Margarita Portillo le preguntaron si se sentía sola. Hace poco la viuda de Andrés García confesó que habla con él a través de un medium. En la entrevista, Portillo respondió que no, pero luego se corrigió y más bien señaló que siempre le gustó estar sola en su casa. Sin embargo, la viuda del intérprete de ‘El privilegio de amar’, encendió las alarmas cuando confesó que no siempre se siente bien:

“Trato de salir adelante. Hay veces en que no salgo de mi recámara en días”, confesó Margarita. El reportero le respondió que eso era depresión y ella, con lágrimas en los ojos, lo reconoció y admitió que se encuentra así a raíz de la muerte de Andrés García.

De igual manera, la heredera del actor reveló que fue diagnosticada con hipertensión. Aseguró que ya estaba controlada con tratamiento: “Estoy con tratamiento y bien atendida psicológica y psiquiátricamente; me atiende un neurocirujano y mi psicóloga que me mandó con él que me medica y todo eso”.

Margarita compartió que su neurólogo le dice que ha estado viviendo situaciones difíciles, por lo que es importante que cuente con ayuda.

No te pierdas: Hija no reconocida de Leonardo García reacciona a su recaída en el alcohol: “Cada quien sus cubas”

La viuda de Andrés García tiene apoyo de famosos ¿Quiénes son?

Margarita Portillo reveló que han habido diferentes personalidades del medio artístico que no la han dejado sola desde que Andrés García estaba enfermo:

“Anahí siempre está ahí. Silvia Pasquel, que nos decimos ahora comadres, pero ella era comadre de Andrés, hemos hecho una amistad. ¿Quién más? Humberto Elizondo. Arturo Carmona también; recién me mandó un par de obras del maestro Cuauhtémoc Zamudio y soy muy feliz de tenerlas aquí. Tenemos comunicación constante”, aseguró Margarita.

Andrés García falleció a los 81 años / Instagram: @andresgarciatvoficial

Échale un ojo: TelevisaUnivision aclara que no hay acción legal contra Anahí y destaca su buena relación con la artista.

¿Por qué están en pleito por la herencia de Andrés García, su viuda, Margarita Portillo, y el actor Roberto Palazuelos?

El conflicto por la herencia del fallecido actor Andrés García ha escalado a un juicio testamentario entre su viuda, Margarita Portillo, y el actor y abogado Roberto Palazuelos. Aunque en el pasado García y Palazuelos mantenían una estrecha amistad, esta se deterioró tras acusaciones de amenazas por parte de Palazuelos hacia el hijo de Margarita, lo que habría motivado al actor a excluirlo de su testamento en 2022. A la muerte de García en abril de 2023, se reveló que Margarita y su hijo Andrés Portillo recibirían el 50% de la herencia, mientras que el resto se repartiría entre Andrés García Jr. y Rosa María, hermana del actor.

En entrevistas, el hijo de Margarita, Andrés Portillo, ha señalado que, aunque recibió propiedades en vida, como el rancho del Ajusco, él las vendió para asegurar la estabilidad económica de su madre y del actor. También ha enfatizado que fue él quien estuvo más presente en la vida de Andrés García, a diferencia de los hijos biológicos del actor, lo que refuerza la narrativa de que Margarita y su hijo fueron los más cercanos al actor en sus últimos años

Roberto Palazuelos ha expresado públicamente su inconformidad con esta distribución, asegurando que hubo irregularidades en el proceso testamentario. Según sus declaraciones, Margarita Portillo y Rosa María habrían manipulado la situación para quedarse con propiedades que originalmente estaban destinadas a otros herederos, como Andrés García Jr. Además, Palazuelos acusa a Portillo de haberse confabulado con el notario para modificar aspectos clave del testamento, como el estatus legal del divorcio entre Andrés García y su primera esposa, Sandy Vale.

A pesar de afirmar que no busca quedarse con parte de la herencia, Palazuelos ha dejado claro que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para que se respete la voluntad original del actor. Incluso ha anunciado una serie sobre la vida de Andrés García, lo que ha generado aún más controversia. Mientras tanto, Margarita Portillo sostiene que siempre ha respetado los deseos de su difunto esposo, negando cualquier manipulación en el proceso legal.