Herencia de Andrés García: Roberto Palazuelos, en juicio contra viuda, anuncia serie VIDEO

En el pasado Roberto Palazuelos arremetió contra Margarita Portillo, viuda de Andrés García, luego de que se revelara que ella y su hijo serían herederos mayoritarios de los bienes del actor tras su muerte el 4 de abril de 2023. Pues parece que el pleito continúa y avanza un juicio testamentario según lo declarado por el actor.

Además, el también abogado despejó los rumores respecto a una serie sobre la vida de Andrés García. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Te contamos los detalles!

Roberto Palazuelos / Captura de pantalla de IG: @robertopalazuelos

¿Cuál es el pleito entre Roberto Palazuelos y la viuda de Andrés García, Margarita Portillo?

En el pasado Roberto Palazuelos y el difunto Andrés García eran grandes amigos, tanto que incluso el actor de ‘El cuerpo del deseo’ habría considerado dejarle gran parte de su herencia al ‘Diamante negro’ por estar distanciado de sus hijos. Supuestamente, Roberto se quedaría el 50 por ciento de la herencia y el otro 50 sería repartido entre la hermana del actor Rosa María, la última esposa, Margarita; y sus hijos Andrés García Jr. y Leonardo García.

No obstante, derivado de varios rumores y desaires, la relación entre los actores se debilitó, especialmente a raíz de que Margarita Portillo, última esposa de García, asegurara que Palazuelos había amenazado a su hijo, Andrés Portillo, hecho que el actor de ‘Apuesta por un amor’ negó. Sin embargo, Andrés García lo eliminaría de su herencia sin más en 2022, cortando lazos con el actor.

Cuando Andrés García murió a principios de abril de 2023, después de unos meses se reveló que Sandy Vale, primera esposa del actor, Leonardo, su hijo, y Roberto Palazuelos no estaban en la herencia. El testamento habría dejado a Margarita, la viuda, con 25 por ciento de los bienes y a su hijo, Andrés Portillo otro 25. El 50 por ciento restante se repartiría en dos partes, una para Andrés García Jr., primogénito del intérprete, y la otra para Rosa María García, hermana del fallecido actor.

Andrés García falleció a los 81 años / Instagram: @andresgarciatvoficial

Palazuelos no habría estado de acuerdo con esta repartición, pues según lo informado en el canal de YouTube ‘Argüende TV’, si bien no está interesado pelear la herencia, ''sí llevará hasta las últimas consecuencias el tema de Margarita. No le interesa obtener ni un solo peso. Al contrario, le invertirá tiempo y dinero para dejar en la calle a Margarita Portillo''.

¿Roberto Palazuelos inició un juicio testamentario por la herencia de Andrés García contra Margarita Portillo?

Recientemente, el ‘Diamante negro’, empresario y también abogado, declaró en entrevista con ‘Sale el sol’ que Margarita ''se anda escondiendo porque trae otra demanda, que la quieren emplazar’’. Además, Palazuelos aseguró que ''ya hay un juicio testamentario, pero hay otra otra demanda más de la familia’’. El actor dijo que no podía decir más pues ya era titular del despacho que lleva dichos casos, por lo que no puede revelar información clasificada de un cliente.

Sobre la serie de Andrés García, el intérprete de ‘Mañana es para siempre’ alegó que si bien Andrés dejó en su testamento los derechos a su viuda, jurídicamente su legítima esposa seguía siendo Sandra Vale, con quien estaba casado por bienes mancomunados, por lo que el fallecido actor sólo podía ceder la mitad de los derechos y la mitad de sus regalías.

Palazuelos sentenció en cuanto a la serie sobre la vida de Andrés García: ''El productor que la vaya a hacer, tiene que ser muy cuidadoso porque si la sacan sin el consentimiento de la legítima esposa, pues vamos a proceder legalmente’’.

Pese a que Roberto Palazuelos sigue empeñado en esta batalla legal en contra de Margarita Portillo, en el mismo programa donde se le entrevistó, ‘Sale el sol’, la periodista Ana Alvarado reveló que en un enlace con la viuda de Andrés García por el aniversario luctuoso del actor, ella compartió que nadie le ha propuesto hacer ninguna serie, además de que permanece en su casa.

