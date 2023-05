Leonardo García desconoce documentos de Margarita; anuncia que pelearán por herencia de su padre

Leonardo García asegura que el notario de Acapulco tiene toda la documentación concerniente a la herencia de Andrés García, excepto los documentos de Margarita Portillo.

Esta mañana se develó en el puerto de Acapulco un busto en homenaje a Andrés García con motivo del aniversario de su nacimiento y, a casi dos meses de su sensible fallecimiento. Asistieron Sandra Vale, Leonardo García y amigos. Según comentó el hijo del actor, el evento lo organizó su amigo Pedro Haces.

El emotivo homenaje se llevó a cabo en el parque La Reina y, según revelaron, se tenía planeado llevarlo a cabo en vida, sin embargo, dado el estado delicado de salud de Andrés García, el evento se pospuso. Por su parte, Leonardo habló para los medios de comunicación respecto de la herencia de su padre, la cual, ha estado envuelta en la polémica.

Incluso, hace unas horas, Margarita Portillo lanzó un comunicado en el que asegura que “en el momento que se abra el testamento y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él (Andrés García) estipuló como fue su deseo” su equipo de abogados y ella darán a conocer su postura y las entrevistas pertinentes.

Margarita Portillo, la gran ausente en el homenaje a Andrés García

Esta mañana, fue notoria la ausencia de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, en el homenaje al querido actor. Según trascendió, Margarita no habría estado de acuerdo en la realización de dicho homenaje, pues asegura, ella tiene los derechos por el uso de la imagen del actor, por lo que, no habría sido invitada.

Así declaró Leonardo García en el homenaje a su padre en Acapulco

Sobre ese tema, Leonardo García comentó que él no sabía nada al respecto de si Margarita fue invitada. No obstante, aclaró que su madre, Sandra Vale, y Andrés García seguían casados, pues en México no consta en ningún documento que se hayan divorciado.

Respecto de cómo procederá cuando el testamento de Andrés García sea leído, Leonardo expresó que se mantendrá al tanto: “Ya veremos si hay claridad respecto a las cosas… Ya veremos cómo están las cosas claras y hablarlo como personas cívicas, elegantes y finas.”

Leonardo García aclara la razón por la que aún no se lee el testamento de su padre

Leonardo García fue cuestionado por la prensa sobre, si la razón por la que no se ha leído aún dicho testamento es porque él no ha entregado la documentación correspondiente al notario. El hijo de Andrés García enfatizó que, tanto él como su hermano Andrés Junior, ya entregaron los documentos pertinentes a la autoridad. Quien no ha entregado los documentos necesarios es Margarita Portillo:

“Nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario de aquí de Acapulco… Ayer hablé con él y él me dice que las que no han dado sus papeles ha sido Margarita…”

Y enfatizó que, de parte de su familia, ya entregaron la documentación: “de parte de mi hermano, de mi mamá y yo, los papeles los tiene bien (el notario), que los que no tiene son los de Margarita”.

Asimismo, Leonardo expresó que, a su padre, Andrés García, le suministraban “muchas pastillas” para el dolor, pero él cree que también le daban otro tipo de pastillas: “considerábamos que sí fue excesivo”.

