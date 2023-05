Andrés García será homenajeado con un busto en Acapulco; afirman que Margarita Portillo podría demandar

La develación del busto de Andrés García será el próximo 24 de mayo, justo en el cumpleaños del actor.

A casi dos meses del sensible fallecimiento de Andrés García, se da a conocer que las autoridades de Acapulco harán la develación de un busto del actor el próximo 24 mayo, justo el día en el que García habría cumplido años

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, la ceremonia para presentar la estatua se hará en el Parque de la Reina, ubicado en Acapulco de Juárez, Guerrero, a las 9:30 am, y será un evento abierto al público.

Lo anterior, como conmemoración al cumpleaños número 83 del protagonista de Pedro Navajas, el cual contará con la presencia de diversos funcionarios públicos, así como también de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante contó que Leonardo García y Sandy Vale, hijo y expareja del actor, respectivamente, estarán en la develación.

“Sé que van a estar allí su hijo Leonardo y va a estar Sandy, la primera esposa de Andrés García”, expresó en De Primera Mano, al mismo tiempo que el resto de los presentadores le pidieron a su público de Acapulco que asistieran.

En cuanto a Margarita Portillo, el polémico periodista dijo que existe la posibilidad de que proceda legalmente en contra de López Rodríguez por usar la imagen del actor sin su previa autorización.

“Me dijeron que la señora Margarita, no sé si no la invitaron, no quiere ir o algo, y que incluso está pensando en demandar a la presidenta municipal de Acapulco por emplear la imagen de Don Andrés García. Eso es lo que me ha llegado como información”, explicó.

Finalmente, comentó que no podría ir a la presentación del busto por cuestiones laborales, pero que ya tuvo la oportunidad de verlo y dijo que “sí se parece” a García.

¿Qué ha dicho Margarita Portillo sobre lo dicho por Gustavo Adolfo Infante?

Hasta el momento, Margarita Portillo no se ha pronunciado sobre el busto de Andrés García o si realmente planea demandar a la presidenta de Acapulco.

Por su parte, Leonardo García subió un corto video a sus redes sociales donde platica que ya va rumbo a este lugar, justamente para la develación de la estatua.

“Vamos rumbo a Acapulco. Les quiero contar que vamos al homenaje que le van a hacer a mi señor padre, ya mañana. Es un detalle muy bonito para la gente de Acapulco y para nosotros, también para mi papá, le ha de haber gustado mucho esto”, expresó.

