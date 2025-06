Leonardo García niega que acuchilló a su mamá, ella lo confirma: “Estuvo cerca de quitarme la vida”, AUDIO

Entre señalamientos de agresiones a sus exparejas y una recaída en la bebida, Leonardo García sigue dando de qué hablar.

El pasado martes de TVNotas te dimos a conocer, en exclusiva, parte de una investigación en la que una persona allegada al hijo de Andrés García nos contó que este tendría ataques de ira. A tal grado que habría agredido a varias exparejas e incluso a su mamá, Sandra Vale.

Te puede interesar: Leonardo García: Salen nuevas pruebas de que recayó en el alcohol; su novia lo habría dejado

Leonardo García y su mamá, Sandra Vale / Archivo TVNotas

¿Leonardo García acuchilló a su mamá, Sandra Vale, y violentó a sus exparejas?

Los problemas con el consumo de alcohol y otras sustancias habrían sacado lo peor de Leonardo García. De acuerdo con nuestra fuente, el protagonista de telenovelas, luego de una noche loca, acuchilló a su mamá, quien vivía con él en su departamento. La situación fue tan grave que tuvieron que llevar a Sandra al hospital.

Pero ese no habría sido el único arranque violento. En otra ocasión, García habría arremetido físicamente contra su progenitora porque ella lo había internado en un centro de rehabilitación. Ante esto, el propio Andrés García habría intervenido:

“Andrés le reclamó a Leonardo y este se puso loco, abusivo. Discutieron y dicen que su propio padre... le dio un tiro en el pie” Fuente a TVNotas

A todo esto, se sumarían episodios violentos entre Leonardo Garcia y sus exnovias. A una diseñadora de ropa la habría lesionado también con un cuchillo, mientras que a otra, aparentemente, la golpeó en un hotel, del que ella habría salido corriendo sin ropa pidiendo ayuda.

No te puedes perder: Aseguran que Leonardo García es adicto y violento: “Acuchilló a su mamá y Andrés García le metió un tiro”

Leonardo García y su mamá, Sandra Vale / Archivo TVNotas

¿Que dijo Leonardo García de sus actos de violencia contra su mamá y exparejas?

Horas después de que dimos a conocer en TVNotas la situación que atraviesa Leonardo Garcia, Gustavo Adolfo Infante, durante la transmisión en vivo de su programa de YouTube, se comunicó con él y echó por la borda la información de nuestra fuente.

El actor de ‘Lo que es el amor’ aseguró que jamás acuchilló a su mamá y con tono irónico señaló:

“Ya no sé si reírme, o llorar, o si tengo un fan en TVNotas...” Leonardo García

Finalmente comentó que se estaban poniendo cosas horroríficas, como una película de terror.

¿Qué dice la mamá de Leonardo García? Ella confirmó que la acuchilló: AUDIO

Lo que sí pareciera haber salido de una película de terror es lo que la mamá de Leonardo García, Sandra Vale, dijo en una conversación a la que tuvimos acceso durante esta investigación. En el audio, se escucha a la ex de Andrés García detallar que su hijo estuvo cerca de acabar con su vida con un cuchillo.

“Falló. No me apuñaló en el estómago. Estuvo cerca de quitarme la vida con ese cuchillo en la garganta... Fui a Acapulco y Andrés me hizo ir directamente a la casa. Yo llevaba una blusa de manga larga y me dijo que me la quitara... No quería que él supiera, pero el ya sabía... Mi excuñada le había llamado. No hablaron con él durante un año”.

Así lo dijo la mamá de Leonardo García:

Esta polémica se suma a la larga lista de controversias que ha atravesado Leonardo García por sus problemas con la bebida y las sustancias. En septiembre del año pasado trascendió que el actor había tomado por el cuello de forma violenta a su novia Flaminia Villagrán. Después de eso, se supo que había ingresado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, seis meses después fue captado de fiesta con sus amigos, ¡durante tres días! En ese momento una fuente cercana al actor contó a TVNotas que aprovechó que su novia, Flaminia, se fue de viaje para divertirse a lo grande.

No te pierdas: Leonardo García reaparece luego de ser internado en clínica de rehabilitación