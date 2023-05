Esposa de Andrés García se defiende de Roberto Palazuelos con un video inédito del fallecido actor

En el video inédito, se puede escuchar a Andrés García exigiéndole a Roberto Palazuelos que no se meta con su familia.

Tras las recientes declaraciones que Roberto Palazuelos ha dicho en su contra, Margarita Portillo lanza un contundente mensaje para el también llamado ‘Diamante Negro’, además de sacar un video del fallecido Andrés García donde le advierte a su examigo que deje de hablar de su familia.

A través de redes sociales, la esposa del protagonista de Pedro Navaja afirmó que siempre se había tratado de “mantener al margen” de las polémicas y mantener su duelo, sin embargo, ya no iba a permitir que Palazuelos la siguiera “difamando”.

“Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho”, externó.

Bajo este panorama, compartió el video que Andrés García grabó un poco antes de su deceso, con el cual buscaba parar con “las acciones y palabras” en contra de su esposa, tanto del propio Palazuelos como de personas que no estuvieron a su lado durante su enfermedad.

De acuerdo con Margarita Portillo, el propio Andrés García preparó un video para defenderla de los ataques de Roberto Palazuelos. / Instagram:@andresgarciatvoficial

“Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó”, concluyó.

Como era de esperarse, la publicación de Margarita Portillo provocó reacciones divididas entre los fans de Andrés García; si bien, algunos creen que se debe defender de las “difamaciones”, otros consideran “una total falta de respeto” que usen la cuenta oficial del actor para pronunciarse.

“Utiliza la cuenta de Andrés García para su conveniencia”, “Qué mala onda que haya terminado una amistad”, “Tiene todo el derecho a defenderse”, “Se ve la total manipulación a Andrés García”, “Margarita Portillo fue la única que lo apoyó en vida”, se podía leer en algunos comentarios.

¿Qué dice Andrés García en su video?

En el video compartido por su esposa, Andrés García comenzó agradeciendo a los medios de comunicación por el buen trato que le dieron a lo largo de los años, pero pidió que no se les hiciera caso a las palabras de Roberto Palazuelos.

A la par de eso, le exigió a su examigo que dejara de meterse con su familia y mejor se buscara otra cosa con qué gastar su tiempo.

“Beto, no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil. No tiene porqué hablar de mi mujer en público. Si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público, búscate un escritor que lo escriba. Olvídate del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer”, expresó.

Andrés García le exigió a Roberto Palazuelos que se olvidara de su existencia y la de su familia. / Facebook: Andrés García

Roberto Palazuelos habla de la herencia de Andrés García

Recientemente, Roberto Palazuelos adelantó que habría una batalla legal por la herencia de Andrés García, pues la primera esposa del actor, Sandra Valle, ya se está asesorando legalmente para cualquier situación venidera.

“Pues mira, sé que Sandy se ha reunido con mi padre, que sigue litigando y sé que, al despacho de mi padre, están llegando investigaciones; y la última palabra la ve tener la familia. También sé que se va a abrir el testamento muy pronto en el cual Margarita es la albacea y veremos si hay un cambio o mágicamente Margarita se quedó con todo”, comentó Palazuelos

Recientemente, Roberto Palazuelos dijo que habrá una batalla legal por la herencia de Andrés García / Facebook: Roberto Palazuelos Badeaux

